IVA e ISD dejarán de cobrarse en importaciones para proyectos eléctricos, anuncia el Gobierno

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La importación de equipos destinados a proyectos privados de generación hidroeléctrica y almacenamiento de energía tendrá cambios tributarios, según anunció el Gobierno este 5 de octubre de 2026. La medida contempla eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Durante una entrevista en Radio Centro junto al presidente Daniel Noboa, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, señaló que los cambios entrarán en vigencia el martes 6 de octubre. El Ejecutivo busca reducir los costos de inversión y ampliar la participación privada en el sector eléctrico.

Qué cambia con el anuncio sobre IVA e ISD

Los tributos aplicados a la importación de estos equipos corresponden al 15% de IVA y al 5% de ISD. La eliminación anunciada apunta a las compras de equipos para los proyectos privados incluidos en la medida.

Neira explicó que estos impuestos representan un costo que los inversionistas no pueden recuperar, debido a que la electricidad que posteriormente venden al Estado tiene tarifa cero de IVA.

Según el funcionario, los cambios fueron acordados con representantes empresariales el 29 de septiembre.

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Permisos y autogeneración forman parte de las medidas

El anuncio tributario se suma al seguimiento de los trámites para proyectos privados. Neira informó que desde junio se han emitido 12 certificados habilitantes para iniciativas fotovoltaicas y que se han agilizado los procesos de viabilidad para otras propuestas de generación.

La Secretaría de la Administración Pública coordina con las instituciones responsables de emitir los permisos y autorizaciones. De acuerdo con Neira, ese seguimiento permite completar los trámites de autogeneración en un plazo de tres a cuatro meses.

Noboa invitó a las empresas a desarrollar proyectos para producir electricidad destinada a sus propias necesidades y reducir su dependencia de la red. También sostuvo que el objetivo es facilitar la participación de inversionistas pequeños, medianos y grandes.

Respecto del suministro durante el estiaje, el Presidente afirmó que el aporte de la generación privada, las centrales hidroeléctricas y las dos barcazas contratadas permitirá sostener la demanda sin cortes de luz para los hogares.

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