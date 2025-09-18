El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador y las cámaras de Industrias de Guayaquil e Industrias y Producción (Pichincha) emitieron comunicados oficiales. Estos gremios productivos rechazan las paralizaciones y bloqueos que afectan la vida productiva y social del Ecuador.

Estas organizaciones alertan que las acciones de cierre de vías ponen en riesgo el sustento de miles de familias, la estabilidad de la economía nacional y el cumplimiento de exportaciones estratégicas.

Estos pronunciamientos se difundieron por el anuncio de la Conaie de convocar a un paro nacional inmediato e indefinido en Ecuador. Además, del respaldo de otras organizaciones sociales y sindicalistas.

Rechazo a paralizaciones y bloqueos

Rechazamos los bloqueos y paralizaciones que ponen en riesgo la productividad, el sustento de miles de familias y la estabilidad de uno de los sectores estratégicos del país.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que las exportaciones no se detengan.#BananoEcuador pic.twitter.com/aOVytUjaBv — Clúster Bananero del Ecuador (@Clusterbananero) September 19, 2025

Los gremios señalaron que los bloqueos generan pérdidas económicas y afectan derechos fundamentales como el trabajo y la movilidad.

La Cámara de Industrias de Guayaquil enfatizó que impedir el normal desenvolvimiento de la vida diaria no solo impacta a la economía, sino también a millones de ciudadanos que ven vulnerado su derecho a vivir en paz y producir en libertad.

🕊️💼 El derecho a trabajar y vivir en paz es de todos los ecuatorianos.

Las paralizaciones no solo frenan la economía, también vulneran la libertad de millones de ciudadanos de movilizarse, producir y convivir en armonía.

Defendamos juntos la paz ciudadana. pic.twitter.com/CPMljTHDcR — Cámara de Industrias de Guayaquil (@Industriasgye) September 19, 2025

Un llamado al diálogo y respeto institucional

Desde la Cámara de Industrias y Producción, se recordó que la democracia implica el derecho a disentir, pero siempre dentro de los cauces institucionales y pacíficos.

El sector productivo insistió en la necesidad de un debate de ideas y en el respeto a las decisiones de las autoridades nacionales, evitando que minorías radicales afecten la seguridad y la vida digna de los ecuatorianos.

