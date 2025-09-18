El Gobierno Nacional del Ecuador ratifica que el proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha, en la provincia de Azuay, ya no avanzará con su ejecución.

Según el comunicado oficial, el Estado espera que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay entreguen los informes técnicos correspondientes. “La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales”.

Señoras y señores, pueblo ecuatoriano: pic.twitter.com/RbXFZsMxnp — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 19, 2025

El pronunciamiento de la Cámara de Minería del Ecuador

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) planteó la necesidad de un modelo regulatorio moderno, similar al de Canadá, Australia o Chile, que atraiga inversión extranjera responsable y fomente empleo de calidad.

#COMUNICADO | La Cámara de Minería del Ecuador reafirma su compromiso con el diálogo y con un marco regulatorio moderno que atraiga inversión y genere desarrollo sostenible. La minería responsable es parte de la solución: impulsa la transición energética, dinamiza economías… pic.twitter.com/0FIyderoA5 — Cámara de Minería del Ecuador (@mineriaecuador) September 18, 2025

El gremio minero resaltó que la industria formal puede ser clave para la transición energética, la reducción de la pobreza y la protección ambiental, siempre bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

“Entendemos y respetamos las inquietudes que los ciudadanos tienen sobre los posibles impacto de las actividades mineras en el ecosistema. Estamos convencidos que solo a través de la evidencia científica, la sociedad podrá contar con certezas sobre el cuidado ambiental“, señala el comunicado de la Cámara minera.

Licencia ambiental de Loma Larga

El proyecto minero Loma Larga obtuvo la Licencia Ambiental a mediados de 2025 para las fases de explotación y beneficio bajo régimen de Gran Minería.

Esta licencia fue emitida después de la aprobación formal del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectivo Plan de Manejo Ambiental, presentados por la empresa ante el Ministerio del Ambiente.

El proyecto minero Loma Larga y su cronograma

Luego que Dundee Precious Metals obtuvo la licencia ambiental, tenía previsto firmar el contrato de explotación hasta antes de finalizar este 2025.

Entre sus proyecciones estaba iniciar con los trabajos tempranos de construcción en 2026. En su cronograma se establecía que la construcción de la mina y campamento duraría entre año y medio y dos años, antes de entrar en fase de producción.

La vida útil del proyecto se estima entre 11 y 12 años. Dundee Precious Metals no ha emitido ningún pronunciamiento hasta el momento.

