El proyecto minero Loma Larga no va, según el gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez. Recordó lo dicho por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 12 de septiembre en Cuenca.

Esa declaración la brindó a medios de comunicación de Cuenca, este miércoles 17 de septiembre de 2025. Lo hizo en la Gobernación de Azuay.

Él aseguró que es una decisión del Gobierno. Bermúdez destacó que los trámites legales para anularlo completamente requieren tiempo. Fue su respuesta al ser consultado sobre los ocho días de plazo que dio el Cabildo por el Agua durante la Marcha por el Agua, que se cumplió el martes 16, en Cuenca.

Más noticias

El estado de excepción y la Marcha por el Agua

Los participantes de la Marcha por el Agua recorren las principales calles del Centro Histórico de Cuenca. Cortesía

Según Bermúdez, el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa no tuvo relación con la marcha de Cuenca. Destacó que la manifestación se desarrolló de manera pacífica, sin confrontaciones con la Policía.

Agregó que la fuerza pública acompañó la marcha sin impedirla. “Las marchas ciudadanas son respetadas, pero los cierres de vías no serán permitidos”.

El proyecto minero Loma Larga

Uno de los pedidos del Cabildo de Agua es que el Gobierno revoque la licencia ambiental. Los miembros de esa organización dieron un plazo de ocho días, sino iniciarían un paro indefinido en Azuay.

El Gobernador de Azuay aseguró que el Presidente de la República ha manifestado de manera clara que el proyecto no va.

Agregó que los trámites administrativos requieren tiempo y que no se puede revertir de un día para otro una concesión otorgada en gobiernos anteriores.

Bermúdez aclaró que Noboa solicitó a las autoridades locales (prefecto y alcalde) que presenten informes formales para fundamentar aún más la cancelación.

Dijo que estos informes deben ser actos administrativos presentados al Ministerio de Ambiente, y no solo socializados públicamente.

La politización de la marcha de Cuenca

Bermúdez dijo que hubo intentos de politizar la marcha, ya que participaron actores que en el pasado promovieron concesiones mineras y ahora se unieron al recorrido.

“Los que dieron las concesiones, marchaban ayer (martes 16) por acá. La ciudadanía se da cuenta de aquello”, dijo Bermúdez.

La posición del asambleísta de ADN, Adrián Castro

El asambleísta por Azuay, Adrián Castro, confirmó a la Voz del Tomebamba en Cuenca que presentó un oficio a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) para actuar con independencia en el caso Quimsacocha.

“Solicité una posición absolutamente clara e independiente en este tema y creo que la bancada tomará una decisión en su momento”.

“Respeto el ámbito disciplinario, como se lo considere, pero he pedido la libertad suficiente para abordar el tema de Quimsacocha, que para mí y para todos los cuencanos es muy sensible. Espero de corazón que lo dicho por el Presidente se cumpla y que el proyecto minero no vaya”.

Te recomendamos