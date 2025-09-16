La Marcha por el Agua de Cuenca expresó su rechazo al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha. Esta manifestación pacífica se realizó el martes 16 de septiembre de 2025.

Más noticias

El objetivo de la marcha fue defender las fuentes hídricas y rechazar el proyecto minero Loma Larga, en la zona de Quimsacocha.

La movilización fue organizada por el Cabildo por el Agua y duró más de cuatro horas. El recorrido empezó a las 09:00 en la plazoleta de San Roque y finalizó pasadas las 13:00 en la plaza de San Francisco. La participación fue masiva.

El manifiesto de la Marcha por el Agua de Cuenca

Lauro Sigcho, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, leyó el manifiestoen la plaza de San Francisco.

El primer pedido al Gobierno del Ecuador se centra en la revocatoria de la licencia ambiental. Se solicitó al presidente Daniel Noboa que anule lo actuado por el Ministerio del Ambiente respecto al proyecto minero Loma Larga.

Otro pedido fue la declaración de Quimsacocha como zona de protección hídrica.

Sigcho dio un plazo de ocho días al régimen para revocar la licencia ambiental a favor del proyecto Loma Larga, concesionado a la empresa minera Dundee Precious Metals.

Una marcha pacífica sin represión

La Marcha por el Agua de Cuenca se desarrolló de manera pacífica. No hubo intervención policial ni mayores inconvenientes. El único incidente se registró con el asambleísta por Azuay, Adrián Castro, quien participaba en la marcha y fue obligado a retirarse por reclamos de algunos asistentes.

En la movilización participaron organizaciones sociales, colectivos culturales y artísticos, empleados de pequeñas empresas, maestros y estudiantes universitarios, así como habitantes de otros cantones de Azuay y Cañar.

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, también se sumaron al recorrido de más de 20 cuadras.

Enlace externo: Minería en Ecuador

Te recomendamos