El Gobierno de Ecuador se pronunció frente a la creciente preocupación en Cuenca por los posibles riesgos de afectación al agua derivados del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha.

Este proyecto, que cuenta con la licencia ambiental, está a cargo de la empresa Dundee Precious Metals.

En un comunicado, el Régimen instó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay a pronunciarse con la celeridad que el tema amerita.

Según el pronunciamiento, ambas entidades deberán emitir informes técnicos y adjuntar al expediente las resoluciones administrativas motivadas que correspondan.

Más noticias

Daniel Noboa dijo que no seguiría con Loma Larga

El presidente Daniel Noboa se refirió al marco legal del proyecto minero Loma Larga. Explicó que el proyecto lleva más de 20 años y que el Estado no decidió por sí mismo avanzar con la minería, sino que actuó para cumplir una sentencia de 2022 emitada por la Corte.

Indicó que la Presidencia ha comunicado al Municipio y a la Prefectura que, si cuentan con informes técnicos que prueben la contaminación, los presenten. Además, deberán asumir la responsabilidad y sustentar jurídicamente la suspensión del proyecto, incluso ante cortes internacionales.

Noboa dijo que frenar Loma Larga podría acarrear consecuencias económicas, como ocurrió en el caso Chevron, donde el país perdió alrededor de 800 millones de dólares.

Mencionó también que la empresa a cargo del proyecto es canadiense, y que el tema ha afectado incluso la firma del acuerdo comercial con Canadá.

El Presidente aseguró que si hay un sustento técnico que demuestre que habría contaminación de las fuentes hídricas, no seguirá con este proyecto minero.

Pedido de la Presidencia al Municipio de Cuenca y Prefectura de Azuay

Los documentos que pide el Gobierno de Ecuador al Municipio de Cuenca y Prefectura de Azuay deberán detallar los riesgos ambientales identificados y servir como base para las decisiones que se adopten.

El Gobierno enfatizó que tanto el Municipio como la Prefectura “deberán asumir la plena responsabilidad de sus resoluciones, respaldándolas con informes técnicos y jurídicos”.

Además, ratificó que actuará en consecuencia dentro del marco normativo, en coherencia con las necesidades de la población y sustentado en información verificable.

La marcha en Cuenca por Quimsacocha

El 16 de septiembre de 2025 se realizará en Cuenca la denominada Gran marcha por el Agua. Fue convocada por la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y participarán todos los sectores sociales, universitarios…

El objetivo de la marcha es protestar contra el proyecto minero Loma Larga, que impulsa la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

La marcha recorrerá el Centro Histórico de Cuenca y finalizará en la Plaza de San Francisco. Los organizadores indicaron que la manifestación será pacífica.

Prefectura de Azuay pidió la revocatoria de la licencia ambiental

El prefecto del Azuay, Juan Lloret, solicitó formalmente a la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz Riofrío, la nulidad y revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha.

Lloret también exigió que, mientras se tramita la nulidad, se adopten medidas cautelares que dispongan la suspensión inmediata y total de las actividades contempladas en la licencia ambiental.

La Prefectura respaldó esta solicitud con un informe técnico-legal que advierte sobre los riesgos de la gran minería en una zona de recarga hídrica estratégica, lo que pondría en peligro la salud de la población, los derechos de la naturaleza y la provisión de agua para consumo humano y riego.

Enlace externo: ¿Qué es Quimsacocha?

Te recomendamos