Autoridades locales, sectores sociales, universitarios, usuarios de sistemas de agua, habitantes de otros cantones de Azuay y ciudadanía participan de la denominada Marcha por el Agua, que se realiza en Cuenca. El recorrido empezó luego de las 09:00 desde la plaza de San Roque, en el centro de la ciudad.

Esta marcha se organizó en defensa de las fuentes hídricas y en rechazo al proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha.

El recorrido de la marcha en Cuenca

El recorrido avanzó por la avenida Loja, La Condamine, las calles Tarqui y Sucre, para culminar en la plaza San Francisco.

Fue convocada por el Cabildo por el Agua después de que el Ministerio del Ambiente entregara la licencia ambiental a la empresa minera Dundee Precious Metals.

En la plaza de San Francisco se realiza una concentración y se tiene prevista la lectura de un manifiesto popular.

Posteriormente, habrá un festival de música con la participación de agrupaciones locales y nacionales.

Para las 13:00 se programó una celebración eucarística por la paz y la unidad. Estará presidida por el cardenal del Ecuador, Luis Gerardo Cabrera, y el arzobispo de Cuenca, Marcos Pérez Caicedo.

Un planteamiento del Alcalde de Cuenca

Antes de la marcha, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, hizo un planteamiento. Él recordó que la zona de Quimsacocha está ubicada en el Macizo del Cajas, que fue declarado por la Unesco como Reserva de Biosfera.

Por esa razón, dijo que solicitará a la Unesco que realice un estudio de impacto ambiental sobre la extracción minera en Quimsacocha.

“La idea es que haya un órgano independiente, objetivo, sin intereses. Es fundamental separarnos de nuestros propios intereses para poder buscar con mayor seriedad la objetividad y la realidad”, señaló en relación con los estudios presentados por Etapa y la empresa minera Dundee Precious Metals.

Zamora dijo que, de esa forma, “podremos confiar en los resultados, porque provendrán de una instancia neutral y reconocida”.

La posibilidad de la minería informal en Quimsacocha

Ante la posibilidad de que la minería ilegal se posicione en Quimsacocha, el subgerente de Gestión Ambiental de la Empresa Municipal Etapa, Rigoberto Guerrero, señaló que es una opción casi imposible.

Según él, los mineros ilegales deberían contar con capacidades industriales. “Sería imposible llevar a cabo una explotación de oro de esa magnitud sin que el Estado o la población nos demos cuenta”.

Aseguró que el oro en esta zona se encuentra a más de 120 o 130 metros de profundidad. “Los mineros ilegales, al intentar llegar, se toparían con una roca extremadamente dura, sin vetas visibles. Además, el oro está muy mezclado con otros metales dentro de la roca, lo que hace que el procedimiento para extraerlo sea muy complejo”.

Guerrero dijo que esa capacidad solo la tiene la minería formal a gran escala.

