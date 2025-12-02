Este 2 de diciembre de 2025 Guillermo Avellán anunció su renuncia a la Gerencia General del Banco Central del Ecuador (BCE). Lo hizo con un mensaje a través de sus redes sociales, en el cual también agradeció a las autoridades y funcionarios de la entidad.

Guillermo Avellán deja la Gerencia General del Banco Central del Ecuador

En su mensaje, Avellán señaló que su paso por el Banco Central fue “el mayor honor” de su carrera profesional y destacó los avances en dolarización, institucionalidad, estabilidad financiera y pagos digitales durante su gestión.

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (Jprfm) oficializó su salida el 27 de noviembre de 2025, mediante la resolución JPRFM-2025-013-A. La decisión se tomó tras revisar el memorando que Avellán remitió el 5 de noviembre, en el que presentó su dimisión y adjuntó su informe de gestión. La resolución estableció que el funcionario se mantuviera en el cargo hasta el 28 de noviembre.

Un período que termina antes de lo previsto

Avellán asumió el cargo en junio de 2021 para un período institucional que debía concluir en septiembre de 2026. Su salida ocurre diez meses antes del plazo previsto. El viernes previo a la resolución, presentó su rendición de cuentas en la sede del BCE. Hasta ahora, no existe una explicación oficial sobre los motivos de su renuncia.

Sin embargo, en su mensaje, Avellán afirmó que, tras cuatro años y medio en el BCE, “llegó el momento de asumir nuevos retos profesionales”.

Asimismo, agradeció el acompañamiento técnico del equipo del BCE y expresó su confianza en que la institución continuará fortaleciendo sus capacidades bajo el liderazgo de la Junta Financiera y Monetaria. También resaltó el respeto a la autonomía técnica y financiera del BCE por parte de los dos últimos gobiernos.

El mayor honor de mi carrera profesional es haber contribuido, en mi calidad de Gerente General del @BancoCentral_Ec, al fortalecimiento de la dolarización e institucionalidad del #BCE, como también a la estabilidad financiera y al ecosistema de pagos digitales del país.



Transición en la Gerencia General del Banco Central

La Jprfm encargó temporalmente la Gerencia General del BCE a Jorge Alberto Ponce Donoso, quien asumirá el liderazgo mientras se designa al reemplazo definitivo. La Jprfm agradeció a Avellán “los valiosos servicios prestados al país” durante su administración.

