El Banco Central del Ecuador (BCE) informó su última proyección económica para este 2025.

Economía del Ecuador crecerá en un 3,8%, según Banco Central

Según detalló el Banco Central del Ecuador, el país registrará un crecimiento económico del 3,8%; un 1% más de lo previsto en la proyección de abril de 2025.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que esta condición favorable se debe al incremento del dinamismo del consumo en hogares y a las exportaciones.

La previsión oficial del BCE difundida este martes 16 de septiembre, proyecta un crecimiento del 3,8% de la economía ecuatoriana, para el 2025; cifra superior al 2,8% que se había estimado inicialmente.

Incremento del consumo en hogares y de las exportaciones

El crecimiento se sustenta en la mejora del consumo que realizan los hogares en bienes y servicios. Está previsto que esta estadística crezca un 6,4% este año.

Así mismo, los expertos prevén un crecimiento del 4,1% en las exportaciones.

“Durante el primer semestre de 2025, Ecuador ya registró niveles récord de exportaciones no petroleras, sobresaliendo el camarón, el cacao, el banano, productos mineros, enlatados de pescado y flores naturales”, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado.

Formación Bruta de Capital Fijo

Además, esta Cartera de Estado advirtió una recuperación en la inversión del 4,4%, que favorece la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).

La FBKF corresponde a la inversión de un país, representada por la variación de los activos fijos no financieros tanto privados como públicos en un período de tiempo determinado, explica el Banco Central.

Los datos BCE pronostican un crecimiento importante en las siguientes industrias:

Agricultura , ganadería y silvicultura: 13%;

, ganadería y silvicultura: 13%; Manufactura de productos alimenticios: 8,1%;

de productos alimenticios: 8,1%; Comercio: 4,7%

