Gobierno deberá invertir más de USD 3 000 millones hasta diciembre

Lucía Vásconez

En los últimos cuatro meses del año, el Gobierno prevé realizar una ejecución presupuestaria intensa para llegar al 100% de lo proyectado para este 2022.

Así lo señaló Leonardo Laso, secretario de Comunicación, en respuesta a los cuestionamientos por la baja ejecución registrada hasta ahora. Según datos del Ministerio de Finanzas, de enero a agosto de este año los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) son superiores al gasto devengado, en USD 883 millones.

Esto quiere decir que hay un superávit a cuatro meses de que se termine el año, aunque se espera un déficit de USD 2 277 millones a finales del año.

Esto implica que el Gobierno necesita gastar más de USD 3 000 millones en el último cuatrimestre para cumplir con sus metas planteadas en el PGE.

¿Cómo llegamos al superávit?

Ecuador tuvo ingresos por USD 19 787 millones en los primeros ocho meses de 2022. El monto corresponde a lo recibido por recaudación de impuestos, venta de petróleo y otros. Mientras que, en este mismo periodo, se gastaron solamente USD 18 904 millones.

Los recursos recibidos en estos meses corresponden al 75% de lo presupuestado para este año. Es decir, el país está muy bien en los ingresos, ya que en cuatro meses que faltan para que se termine 2022 puede tranquilamente conseguir el 25% restante.

Mientras que, en el gasto, de enero a agosto de este año, la ejecución presupuestaria general llega al 63%. El rubro incluye lo gastado en salarios y sueldos del sector público; capital e inversión e intereses.

El gasto corriente de sueldos y salarios es el que mejor se ha ejecutado; llega al 70,2%. Esto implicaría que los funcionarios públicos han recibido sus remuneraciones mensuales de forma cumplida.

El gasto de menor ejecución es el de capital e inversión, que llega al 42%. De los USD 6 491 millones presupuestados, solamente se han pagado USD 2 363 millones en los primeros ocho meses del año.

Este rubro está destinado a la realización de obras públicas, vías, viviendas, rehabilitación de escuelas y colegios, etc.

Si el gasto se distribuyera de manera equilibrada durante todo el año, este rubro debería llegar a USD 4 327 millones (66,6%), señaló Fausto Ortiz, exministro de Economía.

¿Qué efectos tiene que no se ejecute el presupuesto?

Para Ortiz, el efecto más importante es que se le está privando a la economía ecuatoriana de recibir recursos, que servirían para generar empleos. En el caso del gasto de capital e inversión, cerca de USD 2 000 millones se dejaron de inyectar a la economía en estos primeros ocho meses del año.

Otro de los efectos es para las entidades públicas que no lograron gastar todo su presupuesto. Si una entidad no ejecuta todo lo presupuestado, el Ministerio de Finanzas está en la facultad de “revisar los montos a la baja”, señaló David Castellanos, docente y analista económico.

Sin embargo, cada entidad tiene la facultad de justificar las razones por las que no llegó a ejecutar todo el monto. Si no hay excusa válida, se le quita el monto no ejecutado y se le entrega a otra entidad que tenga más necesidad.

La polémica de la baja ejecución presupuestaria surgió hace pocas semanas, tras una publicación de un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que señalaba que las 26 entidades adscritas a la Función Ejecutiva tenían una ejecución menor al 49%, en promedio, hasta junio de este año.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, señaló que los datos son reales, pero que están desactualizados, ya que la ejecución presupuestaria es del 70%.

EJECUCIÓN

Durante los primeros ocho meses de 2022, el Gobierno percibió más ingresos gracias a un aumento en la recaudación de impuestos y el alto precio del petróleo.

Los ingresos por recaudación llagaron a USD 10 364 millones hasta agosto; una parte, debido a la última reforma tributaria, vigente desde noviembre pasado.

Los ingresos petroleros se incrementaron en este período, ya que el barril de crudo estaba presupuestado en USD 59,20, pero se llegó a exportar en más de USD 100, impulsado por la reactivación económica tras la pandemia y la guerra Rusia - Ucrania.

El Gobierno prevé invertir USD 250 millones en obra pública: vías, viviendas, rehabilitación de instituciones educativas, entre otros. Ministerios con menor ejecución presupuestaria fueron Vivienda y Energía; no llegaban al 12%.

USD 29 570 millones debe gastar el Gobierno Nacional este 2022. La ejecución presupuestaria, hasta agosto, llegó al 63%. El otro 7% se ha ido incluyendo en los primeros días de este mes.