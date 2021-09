Gobierno tiene dos vías para la consulta

Jorge González (I)

Aunque el diálogo con las bancadas está en marcha, la posibilidad de una consulta popular está latente. El Gobierno de Guillermo Lasso tiene dos vías para someter en las urnas su proyecto de Ley Creando Oportunidades si no logra el respaldo en la Asamblea.

La Unidad Técnica Legislativa preveía entregar ayer al Consejo de Administración Legislativa (CAL) su informe sobre su proyecto, previo a su calificación que debe ocurrir hasta este viernes.

¿Qué pasará si no se califica? La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, reconoció que esa posibilidad es “muy grave’’. Aseguró que se deberá analizar otras alternativas “para llevar el tema a conocimiento del pueblo ecuatoriano (…). En ese caso tendríamos que analizar la consulta”.

Esteban Ron, Daniel González y André Benavides, expertos en materia jurídica, coinciden en que si se establece el escenario de someter el proyecto de Ley, se abren dos vías.

La primera consiste en que sea de iniciativa presidencial e incluya varios temas de interés general; la segunda, implica llevar a las urnas únicamente el proyecto de Ley puntual.

En ambos casos, podrían transcurrir 95 días desde que el presidente Lasso presente el decreto para su calificación ante la Corte Constitucional (CC) hasta la votación. La consulta quedaría para finales de diciembre o inicios de enero.

Ron explicó que el caso de una consulta con varios temas de interés se sustenta en el art. 104 de la Constitución y el 195 del Código de la Democracia.

Mientras, la consulta para la Ley específica se sustenta en las reformas al Código de la Democracia, del año 2020. En el art. 195 existe un párrafo especial que especifica que el primer mandatario podrá proponer la realización de una consulta popular sobre un proyecto de Ley siempre que haya sido negado por la Asamblea.

Benavides explicó que, en este último caso, al Gobierno no le es suficiente únicamente la no calificación de su proyecto en el CAL. “No es una consulta directa al pueblo, tiene que haber una negación y archivo, eso solo tiene facultad el Pleno de la Asamblea, no el CAL, ni las comisiones”.

Benavides cree que el Ejecutivo optará por el envío de varios temas. Recordó que en 2011 se sometió a consulta la Ley de Comunicación, como tema medular entre un total de 10 preguntas. En ese entonces no había apoyo legislativo.

Sin embargo, González cree que en ese caso se debe analizar qué se va a preguntar, pues existen sentencias previas del CC por casos que han sido anunciados por Lasso, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

Los tres expertos, además, coinciden en que el Gobierno asume riesgos al ir a las urnas.

Benavides recordó que hay antecedentes en los que los exmandatarios León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén perdieron sus procesos convocados en 1984 y 1994, respectivamente. “Una de las cuestiones es ver si el músculo político de Lasso se va a mantener vigente hasta el día del comicio”.

González cree que el Ejecutivo hoy tiene un oxígeno tras el proceso de vacunación, que se podría desgastar por temas como el precio de los combustibles y las reformas laborales.

La ministra Vela insistió que tiene tres equipos que se instalaron en la Asamblea para resolver dudas de la Ley.