Gasolina y diésel bajarían en septiembre, este es el panorama en Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El precio de la gasolina y el diésel apunta a una nueva reducción en Ecuador desde el 12 de septiembre de 2026. Al mismo tiempo, reportes de menores despachos hacia algunas estaciones han abierto una segunda inquietud entre los conductores: si existe riesgo de desabastecimiento. EP Petroecuador asegura que el despacho de gasolina Extra es normal y que dispone de 900 000 galones diarios en El Beaterio, suficientes para cubrir la demanda.

Los nuevos valores de los combustibles regirán hasta el 11 de octubre. Actualmente, la Extra y Ecopaís cuestan 3,242 dólares por galón y el diésel Premium, 3,181 dólares. Tanto desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) como desde el gremio de distribuidores se prevé una nueva disminución. La incógnita está en cuánto bajarán y bajo qué mecanismo se realizará el ajuste.

Gasolina, diésel y combustibles en Ecuador apuntan a otra reducción

El escenario previsto es que los precios vuelvan a bajar, aunque todavía no existe un valor oficial para septiembre. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camdeppe), explicó a este Diario que las condiciones establecidas en los decretos anteriores son difíciles de repetir, por lo que considera probable que el Gobierno tenga que realizar un nuevo ajuste normativo.

El último decreto estableció condiciones específicas para permitir una disminución de entre 0,75 % y 1,5 %. En agosto se aplicó el límite inferior, equivalente a una reducción de aproximadamente dos centavos por galón. Según Rosero, si esas condiciones vuelven a cumplirse, podría aplicarse nuevamente la fórmula vigente; de lo contrario, el Ejecutivo tendría que modificar el mecanismo.

Desde la ARCH se explicó a EL COMERCIO que los cambios realizados en los últimos meses buscan que las variaciones sean proporcionales. Esto implica que una caída de las referencias internacionales no necesariamente se traslada inmediatamente, ni en igual magnitud, al precio que paga el consumidor ecuatoriano.

No hay una reducción general de cupos de combustibles

Mientras se espera el nuevo precio, algunas estaciones han reportado menores entregas. Camdeppe ha recibido información sobre despachos reducidos desde el Terminal El Beaterio, en Quito. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camdeppe), indicó que, en determinados momentos, Petroecuador habría entregado volúmenes inferiores a los habituales, aunque aseguró que el gremio no conoce oficialmente la causa.

Desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), sin embargo, se indicó a este Diario que no hay una modificación general de los cupos asignados a las comercializadoras. Una menor entrega puntual a determinadas estaciones tampoco implica necesariamente una reducción nacional: las comercializadoras distribuyen sus volúmenes entre gasolineras de acuerdo con sus análisis de demanda.

EP Petroecuador también descartó problemas en el abastecimiento. La empresa pública informó a este Diario que mantiene el despacho normal de gasolina Extra y dispone de un stock de 900 000 galones diarios en el Terminal El Beaterio, un volumen que, según la estatal, permite cubrir la demanda.

La empresa explicó, además, que el despacho de gasolina Extra se realiza mediante una programación semanal de entrega de volúmenes, definida con base en la demanda del combustible. Esto significa que las cantidades despachadas pueden responder a esa planificación y no necesariamente evidencian una falta de producto.

Así, aunque una estación pueda recibir temporalmente un volumen diferente al habitual, tanto la ARCH como EP Petroecuador sostienen que no existe una reducción general de cupos ni problemas para cubrir la demanda de gasolina Extra. Los reportes puntuales de menores entregas deben diferenciarse, por tanto, de un escenario de desabastecimiento.

Las conexiones clandestinas pueden retrasar los despachos

A esta dinámica se suman incidencias en la infraestructura. En las últimas semanas, la propia ARCH ha informado sobre varias conexiones clandestinas detectadas en el Poliducto Quito-Ambato-Riobamba (Q-A-R).

En uno de esos operativos, la Agencia identificó tres presuntas conexiones clandestinas en Ambato y coordinó acciones con Petroecuador. Posteriormente, personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército encontró otras dos conexiones en Tungurahua, lo que obligó a movilizar técnicos de la ARCH y coordinar trabajos de reparación.

La entidad también informó sobre otro “pinchazo” detectado por una cuadrilla de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el mismo poliducto. Estos casos muestran una recurrencia de intervenciones clandestinas sobre una infraestructura utilizada para movilizar derivados hacia el centro del país.

Aunque las autoridades buscan atender estos eventos de manera inmediata, las reparaciones pueden requerir interrupciones temporales o modificaciones del flujo mientras se asegura la tubería. Eso puede retrasar la llegada del combustible a los terminales y, posteriormente, su despacho hacia determinadas estaciones.

Por ello, las conexiones clandestinas constituyen un factor que puede generar retrasos en la cadena logística, pero la información disponible no permite atribuirles directamente todos los menores despachos reportados en los últimos días ni hablar de un desabastecimiento nacional.

La reducción está prevista, falta conocer bajo qué reglas

Tanto desde la ARCH como desde Camdeppe se prevé que el precio de la gasolina y el diésel vuelva a disminuir en septiembre. El nuevo valor entrará en vigencia desde el 12 de este mes.

Lo que todavía está por definirse es cómo se aplicará esa reducción. El mecanismo vigente contempla condiciones específicas para activar una disminución de entre 0,75 % y 1,5 %, pero Rosero considera difícil que vuelvan a cumplirse este mes. Por ello, plantea como escenario probable que el Gobierno emita un nuevo decreto con otras condiciones.

Desde la ARCH, en cambio, se explicó que la lógica de los últimos ajustes ha sido trasladar de forma proporcional las reducciones internacionales al mercado ecuatoriano y evitar fluctuaciones bruscas para el consumidor.

Así, a pocos días del cambio mensual, la expectativa está en cuánto bajarán la gasolina y el diésel y bajo qué reglas se calculará esa reducción: si se aplicarán las condiciones establecidas en el último decreto o si el Ejecutivo emitirá una nueva norma para determinar los precios que regirán desde el 12 de septiembre.

Preguntas frecuentes sobre la gasolina, el diésel y el abastecimiento en Ecuador:

❓ ¿La gasolina y el diésel bajarán de precio desde el 12 de septiembre? La expectativa es que vuelvan a bajar, aunque todavía no existe un precio oficial para septiembre.

Tanto la ARCH como Camdeppe prevén una nueva reducción. Actualmente, la gasolina Extra y Ecopaís cuestan 3,242 dólares por galón y el diésel Premium, 3,181 dólares. Los nuevos precios regirán hasta el 11 de octubre. ❓ ¿Cuánto podrían bajar los combustibles en septiembre? Todavía no se conoce el monto exacto de la reducción.

El último decreto estableció condiciones para aplicar disminuciones de entre 0,75 % y 1,5 %. En agosto se utilizó el límite inferior, con una reducción aproximada de dos centavos por galón. Para septiembre falta determinar qué mecanismo se aplicará. ❓ ¿Existe desabastecimiento de gasolina o diésel en Ecuador? La información disponible no muestra un desabastecimiento nacional ni una reducción general de cupos.

Aunque algunas estaciones han reportado menores entregas, especialmente desde el Terminal El Beaterio, la ARCH sostiene que no existe una modificación general de los cupos asignados a las comercializadoras. ❓ ¿Por qué una gasolinera puede recibir menos combustible aunque no exista escasez nacional? Porque los volúmenes pueden redistribuirse según la demanda o sufrir retrasos logísticos puntuales.

Las comercializadoras distribuyen sus cupos entre estaciones de acuerdo con sus necesidades. Además, problemas en la infraestructura pueden retrasar temporalmente el transporte y despacho de derivados sin que esto signifique una escasez general. ❓ ¿Las conexiones clandestinas en los poliductos pueden afectar el abastecimiento? Sí, pueden provocar retrasos temporales en la cadena logística, pero no se puede atribuir a ellas todos los menores despachos reportados.

La ARCH ha informado sobre varias conexiones clandestinas en el Poliducto Quito-Ambato-Riobamba. Las reparaciones pueden requerir modificaciones temporales del flujo de combustibles, aunque la información disponible no permite afirmar que estos hechos hayan provocado un desabastecimiento nacional.

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