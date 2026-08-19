Subsidios a la gasolina caen en Ecuador mientras bajan los precios

Los subsidios a la gasolina volvieron a caer en Ecuador, al mismo tiempo que los precios de los combustibles registraron una reducción para el consumidor. Desde el 12 de agosto, Extra y Ecopaís cuestan 3,242 dólares por galón, son 2,3 centavos menos que durante el período anterior.

La diferencia está en cuánto aporta ahora el Estado por cada galón. EP Petroecuador proyecta un subsidio de 0,182432 dólares para la Extra y de 0,419157 dólares para la Extra con etanol, comercializada como Ecopaís. Para el diésel prémium automotriz, el aporte alcanza 0,863001 dólares por galón.

Los subsidios a la gasolina caen más que los precios en Ecuador

La diferencia entre ambos movimientos es considerable. Mientras el precio de Extra y Ecopaís para el consumidor disminuyó alrededor de 0,7%, el subsidio proyectado para la Extra cayó cerca de 71% frente al período anterior. En Ecopaís, la reducción del aporte estatal ronda el 51%.

Esto significa que el Estado está cubriendo una porción considerablemente menor del costo de cada galón, aunque el conductor prácticamente no perciba esa diferencia en el surtidor. En Extra y Ecopaís, una compra de 10 galones cuesta apenas 23 centavos menos que durante el período anterior.

¿Cuánto costaría cada combustible sin el subsidio?

Los datos de Petroecuador permiten aproximarse a esa diferencia. Si al precio de venta actual se suma el subsidio proyectado, un galón de Extra tendría un valor cercano a 3,42 dólares, frente a los 3,242 dólares que paga el consumidor.

Para Ecopaís, la diferencia es mayor. Su precio actual también es de 3,242 dólares, pero recibe un subsidio de aproximadamente 42 centavos por galón. Al sumar ambos componentes, el valor se aproxima a 3,66 dólares.

El diésel prémium registra el mayor aporte entre los tres. Su precio es de 3,181 dólares por galón y el subsidio proyectado alcanza aproximadamente 86 centavos. La suma de ambos valores se aproxima a 4,04 dólares.

El subsidio de la Extra cayó cerca de 71% en un mes

En el período anterior, el subsidio proyectado alcanzaba 0,622 dólares por galón para Extra, 0,857 dólares para Ecopaís y 1,043 dólares para diésel prémium.

Ahora, Extra recibe aproximadamente 18 centavos por galón; Ecopaís, 42 centavos; y diésel prémium, 86 centavos. Así, las reducciones aproximadas frente al período anterior son de 71%, 51% y 17%, respectivamente.

El movimiento es muy diferente al observado en los precios al consumidor. Extra y Ecopaís pasaron de 3,265 a 3,242 dólares, mientras el diésel prémium bajó de 3,204 a 3,181 dólares. En los tres casos, la reducción fue de 2,3 centavos por galón.

¿Por qué pueden bajar al mismo tiempo el subsidio y el precio?

El subsidio representa la diferencia que asume el Estado para evitar que el consumidor pague el costo completo correspondiente al combustible. Su monto no permanece fijo y puede cambiar conforme varían los componentes utilizados para determinar los costos.

Por eso es posible que ocurran simultáneamente dos movimientos: que disminuya el precio que paga una persona en una estación de servicio y que también se reduzca, incluso en una proporción mucho mayor, el aporte estatal por cada galón.

En el caso de agosto, la caída del subsidio muestra que se redujo la distancia entre el precio pagado por el consumidor y el valor que resulta de sumar ese precio al aporte estatal proyectado.

El diésel sigue recibiendo el mayor aporte

Entre los tres combustibles automotrices analizados, el diésel prémium mantiene el mayor subsidio, con 0,863001 dólares por galón. Ecopaís registra 0,419157 dólares y Extra, 0,182432 dólares.

El cuadro de Petroecuador muestra que existen también subsidios para otros productos y sectores. Entre ellos constan GLP doméstico, pesca artesanal, generación eléctrica, gas natural y combustibles de aviación.

Los valores corresponden al período comprendido entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2026. Petroecuador identifica como fuentes del cálculo a sus jefaturas de Servicio al Cliente y de Costos.

Preguntas frecuentes sobre la reducción de los subsidios a los combustibles en Ecuador:

❓ ¿Cuánto subsidia actualmente el Estado a la gasolina Extra? Aproximadamente 18 centavos por galón.

Para el período del 12 de agosto al 11 de septiembre de 2026, Petroecuador proyecta un subsidio de 0,182432 dólares por galón de Extra. En el período anterior era de aproximadamente 0,622 dólares. ❓ ¿Cuánto disminuyó el subsidio de la gasolina Extra? Cayó cerca de 71% frente al período anterior.

La reducción del subsidio fue considerablemente mayor que la variación del precio al consumidor. La Extra pasó de 3,265 a 3,242 dólares por galón, apenas 2,3 centavos menos. ❓ ¿Cuánto costarían Extra, Ecopaís y diésel sin el subsidio? Aproximadamente 3,42 dólares la Extra, 3,66 dólares la Ecopaís y 4,04 dólares el diésel prémium.

Estos valores resultan de sumar al precio actual el subsidio proyectado por Petroecuador. Extra recibe alrededor de 18 centavos por galón; Ecopaís, 42 centavos; y diésel prémium, 86 centavos. ❓ ¿Cómo pueden bajar al mismo tiempo el precio y el subsidio? Porque el aporte estatal no es fijo y depende de los costos asociados al combustible.

Si disminuye la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el costo que debe cubrirse, el Estado puede aportar menos por cada galón incluso mientras el precio en las estaciones registra una pequeña reducción. ❓ ¿Qué combustible recibe actualmente el mayor subsidio? El diésel prémium automotriz.

Petroecuador proyecta un subsidio de 0,863001 dólares por galón de diésel prémium, frente a 0,419157 dólares para Ecopaís y 0,182432 dólares para Extra. Estos valores corresponden al período vigente hasta el 11 de septiembre de 2026.

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