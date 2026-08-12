Gasolina Súper baja 87 centavos en Ecuador ¿por qué cayó tanto su precio?

La gasolina Súper registra desde este miércoles 12 de agosto de 2026 una de las reducciones más marcadas entre los combustibles comercializados en Ecuador. El precio sugerido pasó de 5,61 a 4,74 dólares por galón, una disminución de 87 centavos, equivalente a alrededor del 15,5% en un mes.

La caída contrasta con lo ocurrido con Extra y Ecopaís, cuyos precios disminuyeron apenas 2,3 centavos, de 3,265 a 3,242 dólares por galón. La diferencia está principalmente en los mecanismos bajo los cuales se fijan sus precios: mientras la Súper está liberada y depende de las condiciones del mercado internacional, Extra y Ecopaís están sujetas al sistema de regulación establecido por el Estado.

La gasolina Súper depende del mercado internacional

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), explica que la gasolina Súper funciona bajo un régimen de libre mercado. Esto significa que no está sometida al sistema de bandas que regula las variaciones de Extra, Ecopaís y diésel prémium.

Según Rosero, su precio depende de las condiciones del mercado internacional y de una metodología distinta, en la que intervienen variables como el costo de importación, transporte, almacenamiento y comercialización. Por ello, las variaciones externas pueden reflejarse con mayor fuerza en este combustible.

Juan David Espinoza, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide en que el comportamiento de la Súper está estrechamente relacionado con el mercado internacional. El especialista explica que la caída del petróleo y de los combustibles refinados reduce los costos internacionales de referencia, pero recuerda que el precio final no depende únicamente del valor del barril.

También intervienen los derivados, los costos de transporte, los seguros de importación, la oferta internacional y los riesgos geopolíticos. Esa exposición ayuda a explicar por qué la Súper puede experimentar movimientos considerablemente mayores que los combustibles sometidos a mecanismos de regulación.

¿Por qué Extra y Ecopaís bajaron mucho menos?

Las gasolinas Extra y Ecopaís funcionan bajo reglas diferentes. Desde este 12 de agosto, ambas pasaron de 3,265 a 3,242 dólares por galón, una disminución de 2,3 centavos, muy por debajo de los 87 centavos registrados en el precio sugerido de la Súper.

El presidente Daniel Noboa reformó el 11 de agosto, mediante el Decreto Ejecutivo 468, el mecanismo excepcional aplicado a las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel prémium. La normativa establece reducciones mensuales dentro de un rango de 0,75% a 1,5%, bajo las condiciones previstas para mantener activo este esquema. La Súper no forma parte de este mecanismo.

La diferencia es clave: Extra y Ecopaís tienen límites que buscan amortiguar las variaciones internacionales, mientras la Súper puede trasladar con mayor intensidad esos movimientos. Esa característica explica tanto las fuertes subidas registradas anteriormente como la reducción de agosto.

La caída llega después de meses de fuertes incrementos

La reducción de 87 centavos también debe observarse dentro de la trayectoria reciente de este combustible. En enero de 2026, el precio sugerido de la Súper era de 3,36 dólares por galón; para abril había aumentado a 4,57 dólares, en mayo llegó a 4,81 dólares y en junio alcanzó 5,70 dólares. En julio disminuyó ligeramente hasta 5,61 dólares.

Según publicó EL COMERCIO en julio de 2026, la Súper se mantenía como la gasolina más cara del mercado ecuatoriano precisamente bajo un esquema diferente al de los combustibles regulados. Este Medio detalló que no recibe subsidio estatal y que su importación y venta funcionan bajo libre mercado.

La caída a 4,74 dólares representa ahora una corrección considerable frente a los niveles alcanzados durante los meses anteriores. Sin embargo, el nuevo precio todavía está 1,38 dólares por encima del valor sugerido que tenía en enero.

Una baja de 87 centavos no garantiza que seguirá cayendo

La misma característica que permite que la Súper registre una reducción pronunciada también implica que puede volver a subir si las condiciones internacionales cambian. Al estar liberada, no cuenta con los mismos límites mensuales que operan sobre Extra y Ecopaís.

Espinoza explica que la evolución futura dependerá de variables como el petróleo, los combustibles refinados, los costos de transporte y seguros, la oferta internacional y los riesgos geopolíticos. Una nueva presión sobre esos componentes puede modificar nuevamente el precio.

Los 4,74 dólares constituyen, además, un precio de venta sugerido. Las comercializadoras pueden establecer diferentes valores para la gasolina Súper, por lo que el conductor puede encontrar variaciones entre estaciones de servicio. La nueva referencia corresponde al período comprendido entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2026.

Preguntas frecuentes sobre los nuevos precios de los combustibles en Ecuador:

❓ ¿Cuánto cuestan la gasolina Extra y Ecopaís desde el 12 de agosto? 3,242 dólares por galón.

Ambas gasolinas bajaron desde los 3,265 dólares que estuvieron vigentes hasta el 11 de agosto. La reducción es de 2,3 centavos por galón y los nuevos precios se mantendrán hasta el 11 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuál es el nuevo precio del diésel prémium? 3,181 dólares por galón.

El diésel prémium también registra una disminución de 2,3 centavos frente al período anterior, cuando se comercializaba a 3,204 dólares por galón. ❓ ¿Por qué la gasolina Súper bajó mucho más que la Extra y Ecopaís? Porque su precio está liberado.

La Súper pasó de un precio sugerido de 5,61 a 4,74 dólares por galón, una caída de 87 centavos o aproximadamente 15,5 %. A diferencia de Extra, Ecopaís y diésel prémium, su precio puede reflejar de manera más directa las condiciones y costos internacionales. ❓ ¿Cómo influye el Decreto Ejecutivo 468 en los precios? Establece cómo se aplicarán las reducciones dentro del mecanismo excepcional.

El decreto determina que la reducción mensual del Precio de Venta en Terminal puede ubicarse entre 0,75 % y 1,5 %. El factor comienza en 0,75 % y puede incrementarse progresivamente mientras permanezcan las condiciones para aplicar este mecanismo. ❓ ¿Las gasolinas y el diésel volverán a bajar en septiembre? No necesariamente.

Los precios actuales estarán vigentes hasta el 11 de septiembre. La siguiente actualización dependerá de factores como los precios internacionales del petróleo y sus derivados, costos de transporte y seguros y condiciones geopolíticas. Además, si se cumplen las circunstancias previstas para abandonar el mecanismo excepcional, volverá a operar el sistema ordinario de bandas.

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