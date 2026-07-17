En Galápagos ya son 85 los productores formados en agricultura sostenible

Veinticinco productores de la isla Santa Cruz, en Galápagos, culminaron sus estudios en la Escuela de Agroecología, un proceso de formación para desarrollar una agricultura eficiente, sostenible y que esté en armonía con uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. El objetivo es que las Galápagos produzcan sus propios alimentos sin la necesidad de importar desde Ecuador continental.

Una ingeniera agrónoma aplica nuevas técnicas de agricultura sostenible en Galápagos

La Escuela de Agroecología es una iniciativa que se desarrolla entre la alianza de la Fundación Heifer y el Ministerio de Agricultura en Galápagos.

Los 25 agricultores forman parte de un grupo de 85 productores que practican la agricultura sostenible en Galápagos, para producir alimentos sin químicos, sanos para sus familias y los consumidores.

Uno de ellos es Diana García, de 26 años, quien sabe que su manera de producir marca una diferencia en la protección de las Galápagos. Ella es ingeniera agrónoma e hija de agricultores y creció en un hogar donde el trabajo en el campo sostiene a varias generaciones. Cuando concluyó la Escuela de Agroecología, la joven no recibió únicamente un certificado: regresó a su finca con nuevas herramientas para producir mejor.

Entre los aprendizajes que más la entusiasman está la reproducción de banano, orito, plátano, mediante material vegetativo sano. Esta es una técnica que permite obtener plantas de mayor calidad, reduce costos y aumenta la productividad sin comprometer el equilibrio ambiental de Galápagos.

Los agricultores -10 hombres y 15 mujeres— culminaron este proceso de formación que impulsan el Ministerio de Agricultura y la Fundación Heifer Ecuador. El programa incluyó cinco módulos teórico-prácticos entre febrero y junio. Los participantes fortalecieron sus conocimientos en manejo ecológico del suelo, elaboración de bioinsumos, tecnologías amigables con el ambiente, agricultura protegida y buenas prácticas de manufactura.

El compromiso comunitario de Galápagos con la agricultura sostenible

Durante la ceremonia de graduación, Rosa Rodríguez, directora de la Fundación Heifer Ecuador, resumió el significado de esta experiencia con una analogía: “Aprender con la cabeza, para comprender; con las manos, para poner en práctica el conocimiento; y con el corazón, para asumir el compromiso de cuidar la tierra y compartir lo aprendido con la comunidad”.

La Escuela de Agroecología aplicó un proceso participativo de las comunidades, con formación técnica y práctica en campo. Su propósito consistió en fortalecer las capacidades de los productores para que adoptaran sistemas agrícolas resilientes, sostenibles y adecuados a las condiciones particulares del archipiélago.

Los 25 graduados de Santa Cruz se suman al proceso que arrancó con 60 participantes de las Escuelas de Agroecología en San Cristóbal e Isabela. Como parte de esta iniciativa, el programa implementó cinco fincas demostrativas en cada isla, 15 en total. Estas funcionan como espacios de aprendizaje, experimentación y validación técnica. En estas fincas, los productores observan en condiciones reales cómo operan las prácticas agroecológicas y adaptan su aplicación.

Los agricultores de las tres islas aumentaron su producción y también ampliaron la oferta de productos frescos para la población de Galápagos. Este aporte reduce la dependencia de alimentos que provienen del continente en un 40%, según Heifer Ecuador.

Las islas Galápagos, un hábitat donde se cultivan alimentos sostenibles