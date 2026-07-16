Se inicia pesca de langosta roja y verde en reserva de Galápagos

La temporada de langosta roja y verde 2026 en la Reserva Marina de Galápagos comenzará el 1 de agosto de 2026. Esta información fue confirmada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que se basa en las medidas de manejo establecidas en la Resolución Nro. MAE-PNG/DIR-2026-0033-RM.

Fechas clave de la temporada

La temporada se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este mismo período, también estará vigente la veda del langostino, cuya captura, transporte, comercialización y tenencia estarán prohibidos hasta el 28 de febrero de 2027, enfatizó la institución.

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Compromiso con la pesca sostenible

El cumplimiento de estas medidas depende del compromiso y la corresponsabilidad del sector pesquero artesanal en Galápagos. La participación activa de los pescadores es fundamental para conservar las poblaciones de estas especies y asegurar que la pesca siga siendo una actividad sostenible para las familias galapagueñas y las futuras generaciones, según indicó el Parque Nacional Galápagos.

Requisitos para los pescadores

La pesquería de langosta es una actividad exclusiva del sector pesquero artesanal en Galápagos, lo que la convierte en un pilar importante para la economía local.

Para llevar a cabo esta actividad, los pescadores deben cumplir con ciertos requisitos, como portar su licencia Parma (Pescador Artesanal de la Reserva Marina de Galápagos) actualizada y el permiso de pesca correspondiente para las embarcaciones autorizadas. Además que deben tener ciertos parámetros al momento de capturar la especie.

Monitoreo y control

Por lo general este tipo de pesca es monitoreada por los guardaparques en los muelles autorizados para el desembarque en cada uno de los puertos poblados. Este control asegura que se respeten las normativas establecidas y se fomente una pesca sostenible y responsable en Galápagos.

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