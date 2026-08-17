Falta de pago del decimocuarto en Ecuador: ¿Qué pueden hacer los trabajadores?

Los trabajadores de la Sierra y Amazonía que acumularon su decimocuarto sueldo debían recibir este beneficio hasta el 15 de agosto de 2026. Si el empleador no realizó el pago dentro del plazo, el trabajador puede verificar primero sus roles y la modalidad bajo la cual recibe el beneficio y, si confirma el incumplimiento, presentar un reclamo ante el Ministerio del Trabajo.

El decimocuarto equivale en 2026 a un Salario Básico Unificado (SBU) de 482 dólares para quienes completaron todo el período de cálculo. Si se trabajó menos tiempo, corresponde el proporcional. Sin embargo, no todos los trabajadores debían recibir 482 dólares en agosto: quienes optaron por mensualizar el beneficio reciben cada mes la doceava parte correspondiente.

Pago del decimocuarto en Ecuador puede ser reclamado por los trabajadores

La fecha máxima para el pago acumulado del decimocuarto en Sierra y Amazonía fue el 15 de agosto, explica Francisco Salas, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). El período de cálculo en estas regiones comprende desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio.

Vanessa Velásquez, abogada especializada en materia laboral, señala que el hecho de que el 15 de agosto de 2026 haya caído sábado no significaba que el empleador podía trasladar automáticamente el pago al lunes 17.

“Si yo recibo acumulado, tenía que recibir la totalidad de mi décimo hasta el 15 de agosto”, explica Velásquez. Según la especialista, los empleadores debían tomar las previsiones necesarias para cumplir con la obligación dentro de la fecha establecida.

En Costa y Galápagos funciona un calendario diferente. Salas explica que el período de cálculo comprende desde el 1 de marzo hasta el último día de febrero y la fecha máxima para el pago acumulado es el 15 de marzo.

Antes de reclamar hay que revisar los roles de pago

Que un trabajador no haya recibido un depósito adicional en agosto no significa necesariamente que exista un incumplimiento. El primer paso es verificar cómo recibe el decimocuarto.

“Lo más recomendable sería verificar primero los roles de pago y la solicitud de acumulación”, explica Salas.

En los roles puede constar el decimocuarto como un rubro independiente que se entrega mensualmente. En ese caso, el trabajador no debe esperar el pago acumulado de este beneficio en agosto.

Si existe una solicitud de acumulación y el dinero no fue entregado dentro del plazo, el escenario cambia. “Si existe una solicitud escrita de acumulación y no se realizó el pago, el reclamo tiene fundamento”, señala Salas.

El especialista recomienda que, antes de acudir a la autoridad laboral, el trabajador solicite formalmente una explicación y la regularización del pago al empleador, al departamento de Talento Humano o al área encargada de nómina.

¿Qué hacer si la empresa no paga el decimocuarto?

Si después del reclamo interno no existe una solución, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo.

Salas explica que el trabajador puede plantear el reclamo ante la Inspectoría del Trabajo. Dentro de los procedimientos administrativos, la autoridad puede notificar al empleador y requerir documentación que permita comprobar si cumplió o no con la obligación.

Velásquez señala que existen distintas alternativas dependiendo del caso. Una de ellas es solicitar una boleta de notificación. También se puede requerir una inspección focalizada o una inspección integral.

La inspección focalizada permite verificar el cumplimiento de uno o varios derechos laborales específicos, mientras que una inspección integral amplía la revisión de las obligaciones laborales del empleador.

Según se detalló en este Medio el 27 de julio de 2026, el decimocuarto acumulado debe pagarse hasta el 15 de agosto en Sierra y Amazonía y corresponde a los trabajadores bajo relación de dependencia que optaron por acumular este beneficio. Quienes lo reciben mensualmente no cobran nuevamente el valor completo en agosto.

El reclamo ante el Ministerio del Trabajo no requiere abogado

El trabajador puede iniciar el procedimiento administrativo sin contratar un abogado, explica Velásquez.

“Te acercas al Ministerio del Trabajo, al módulo de consultas, y te dirigen”, señala la especialista. Dependiendo de las circunstancias del caso, el trabajador puede ser orientado hacia una boleta de notificación, una inspección focalizada o una inspección integral. Velásquez añade que este trámite es gratuito.

Durante una inspección, la autoridad laboral puede solicitar al empleador los documentos necesarios para determinar si cumplió con el pago. Salas coincide en que estos procedimientos permiten requerir los justificativos que acrediten el cumplimiento de la obligación.

La vía administrativa tampoco elimina la posibilidad de acudir posteriormente a la justicia. “La vía administrativa no impide posteriormente ejercer una acción judicial si fuese necesario”, explica Salas.

¿Cuánto puede demorar el reclamo?

Velásquez señala que estos procedimientos administrativos no deberían extenderse por más de 60 días en el peor escenario.

Una vez activado el procedimiento, el empleador debe presentar la documentación requerida para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Si no logra justificar el pago, el expediente puede avanzar dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Para Velásquez, acudir al Ministerio del Trabajo resulta especialmente relevante cuando el objetivo es exigir el cumplimiento del decimocuarto, pues la autoridad laboral tiene capacidad de control sobre esta obligación.

No existe una multa automática por uno o dos días de retraso

El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, pero no debe interpretarse que pasar uno o dos días de la fecha límite genera automáticamente una multa determinada.

“El régimen sancionatorio debe analizarse según la infracción y el procedimiento aplicable, por lo que no asumiría automáticamente una multa fija solo por haber pasado uno o dos días”, explica Salas.

La autoridad laboral debe verificar primero el incumplimiento y aplicar el procedimiento correspondiente. Factores como el tipo de infracción, las circunstancias del caso y el procedimiento administrativo pueden incidir en la sanción.

Velásquez señala que las consecuencias también pueden variar dependiendo de la dimensión del incumplimiento. No es igual, por ejemplo, el reclamo individual de un trabajador que un procedimiento en el cual se determina que una empresa incumplió la obligación con varios empleados.

De ahí que la existencia de una sanción y su cuantía no deban anticiparse únicamente porque venció el plazo. Primero corresponde verificar el incumplimiento y determinar la normativa sancionatoria aplicable.

El decimocuarto también es conocido como bono estudiantil

El decimocuarto sueldo o decimocuarta remuneración también es conocido como bono estudiantil. Salas explica que se trata de un beneficio independiente de la remuneración mensual y cuya finalidad histórica está vinculada con los gastos asociados al período escolar.

El derecho está contemplado en el artículo 113 del Código del Trabajo. Los trabajadores pueden recibirlo de manera acumulada o mensualizada.

En el segundo caso, explica Salas, el cálculo parte del Salario Básico Unificado dividido para 12. Con un SBU de 482 dólares en 2026, el valor de referencia mensual es de aproximadamente 40,17 dólares cuando corresponde el beneficio completo.

Para las empresas, Salas señala que este rubro no debería manejarse únicamente como un desembolso adicional en agosto o marzo. Las áreas de Recursos Humanos, nómina, contabilidad y administración deben provisionarlo y mantener controles sobre el cumplimiento de la obligación.

Para los trabajadores de Sierra y Amazonía que solicitaron la acumulación, la revisión de los roles de pago y de la solicitud permite establecer primero si existe realmente un incumplimiento. Si el beneficio no fue mensualizado, el plazo venció y la empresa no regulariza el pago tras el reclamo interno, permanece disponible la vía administrativa ante el Ministerio del Trabajo.

Preguntas frecuentes sobre el decimocuarto sueldo y los reclamos:

❓ ¿Hasta cuándo debía pagarse el decimocuarto en Sierra y Amazonía? Hasta el 15 de agosto de 2026.

El plazo corresponde a los trabajadores que solicitaron recibir acumulada la decimocuarta remuneración. El período de cálculo en Sierra y Amazonía va desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio. Que el 15 de agosto haya caído sábado no trasladaba automáticamente el pago al lunes 17, según la especialista Vanessa Velásquez. ❓ ¿Cuánto debía recibir un trabajador por el decimocuarto en 2026? Hasta 482 dólares si completó todo el período de cálculo.

El decimocuarto equivale a un Salario Básico Unificado, que en 2026 es de 482 dólares. Si el trabajador laboró menos tiempo dentro del período correspondiente, recibe el valor proporcional. Quienes mensualizaron el beneficio reciben aproximadamente 40,17 dólares mensuales cuando corresponde el valor completo. ❓ ¿Qué debe hacer un trabajador si no recibió el decimocuarto? Primero debe revisar sus roles de pago y comprobar si solicitó la acumulación.

Si el decimocuarto aparece mensualmente en los roles, no corresponde recibir nuevamente los 482 dólares acumulados en agosto. Si existe una solicitud escrita de acumulación y no se realizó el pago, se recomienda pedir primero una explicación y regularización al empleador, Talento Humano o al área de nómina. ❓ ¿Dónde se puede reclamar si la empresa no paga el decimocuarto? Ante el Ministerio del Trabajo.

Si la empresa no soluciona el incumplimiento, el trabajador puede acudir a la Inspectoría del Trabajo. Dependiendo del caso, puede solicitar una boleta de notificación, una inspección focalizada o una inspección integral. El procedimiento administrativo es gratuito y no requiere contratar un abogado. ❓ ¿La empresa recibe automáticamente una multa por retrasarse? No existe una multa automática únicamente por uno o dos días de retraso.

La autoridad laboral debe verificar primero el incumplimiento y aplicar el procedimiento correspondiente. La eventual sanción dependerá de la infracción, las circunstancias y la dimensión del incumplimiento, por ejemplo, si afecta a un solo trabajador o a varios empleados de la empresa.

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