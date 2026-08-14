IESS pagará decimocuarto a jubilados con las pensiones de agosto en Ecuador

Los jubilados del IESS de la Sierra y Amazonía recibirán el decimocuarto junto con las pensiones correspondientes a agosto de 2026 en Ecuador, según información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La entidad señala que las rentas mensuales se depositan en las cuentas bancarias personales registradas por los pensionistas.

Para 2026, el valor de referencia de la decimocuarta pensión completa es de 482 dólares, equivalente al salario básico unificado vigente. El monto que recibe cada beneficiario depende del período en el que haya generado el derecho a esta prestación.

IESS paga a jubilados el decimocuarto con las pensiones de agosto

El IESS explica que el pago de la décima cuarta pensión se realiza en cumplimiento de la Ley de Seguridad Social. El artículo 236 establece que, además de la pensión mensual regular, el Seguro Social debe entregar esta prestación a jubilados y pensionistas de viudez y orfandad.

La Ley de Seguridad Social establece que la decimocuarta mensualidad se paga en abril en la Costa y la Región Insular de Galápagos, mientras que para la Sierra y Amazonía corresponde en septiembre.

Sin embargo, la normativa interna del Seguro de Pensiones establece que el beneficio se entrega conjuntamente con la pensión de marzo para quienes tienen su lugar de pago en Costa y Galápagos, y con la pensión de agosto para los pensionistas de Sierra y Amazonía.

De esta forma, para los jubilados de estas dos últimas regiones, el decimocuarto se incorpora al pago correspondiente a agosto.

¿Cuánto recibirán los jubilados por el decimocuarto?

El IESS señala que la decimocuarta pensión equivale a una remuneración básica mínima unificada. Para 2026, el Ministerio del Trabajo fijó el salario básico unificado en 482 dólares, 12 dólares más que en 2025.

Por tanto, ese monto constituye el valor de referencia para quienes tienen derecho a recibir la prestación completa. En los casos en que no se haya generado el derecho durante todo el período correspondiente, el pago se efectúa de forma proporcional, de acuerdo con las reglas aplicables a esta prestación.

Para los beneficiarios de montepío también existen condiciones específicas para la distribución de esta pensión dentro del grupo familiar, según la normativa del Seguro Social.

¿Cuándo se deposita el pago?

Según el IESS, las rentas mensuales de sus pensionistas se depositan en las cuentas bancarias personales registradas ante la institución. La entidad establece como fecha ordinaria para el pago de las pensiones el día 20 de cada mes.

En consecuencia, el decimocuarto correspondiente a los jubilados de Sierra y Amazonía se entrega junto con la pensión de agosto. La acreditación efectiva de los recursos también puede depender del procesamiento de cada institución financiera.

El IESS indica además que los pensionistas pueden consultar su rol de pensión mediante sus servicios en línea. Este documento permite verificar los valores que forman parte del pago mensual.

No todos los jubilados reciben 482 dólares adicionales en agosto

El pago acumulado del decimocuarto depende de la modalidad escogida por el pensionista. El IESS permite solicitar la acumulación o mensualización de las décimas pensiones a través de sus servicios en línea.

Esto significa que los jubilados que optaron por recibir el decimocuarto de manera mensual ya han percibido proporcionalmente ese beneficio durante el año. Por esa razón, no reciben nuevamente los 482 dólares completos como un pago adicional en agosto.

Quienes mantienen la modalidad acumulada reciben el beneficio en el período correspondiente a su región, de acuerdo con las disposiciones aplicadas por el Seguro Social.

La diferenciación territorial se mantiene en la legislación ecuatoriana. La Ley de Seguridad Social establece períodos distintos para Costa y Galápagos frente a Sierra y Amazonía, mientras que la normativa que regula el pago de las pensiones determina con qué mensualidad se entrega el beneficio a los jubilados.

Preguntas frecuentes sobre el decimocuarto para jubilados del IESS:

❓ ¿Cuándo reciben el decimocuarto los jubilados del IESS de Sierra y Amazonía? Se entrega conjuntamente con la pensión correspondiente a agosto.

Aunque la Ley de Seguridad Social identifica septiembre como el mes de la decimocuarta pensión para Sierra y Amazonía, la normativa operativa del Seguro de Pensiones establece que el beneficio se paga junto con la renta de agosto. El IESS realiza ordinariamente el pago de las pensiones hasta el día 20 de cada mes. ❓ ¿Cuánto recibirán por el decimocuarto en 2026? Hasta 482 dólares.

La decimocuarta pensión equivale a un salario básico unificado, que para 2026 es de 482 dólares. El monto completo corresponde a quienes hayan generado el derecho durante todo el período; en otros casos, puede calcularse proporcionalmente. ❓ ¿Todos los jubilados recibirán 482 dólares adicionales en agosto? No, depende de cómo hayan elegido recibir sus décimos.

Los pensionistas que optaron por acumular la decimocuarta recibirán el beneficio en el período correspondiente. Quienes escogieron mensualizarla ya reciben una parte en cada pensión mensual, por lo que no tendrán un depósito acumulado de 482 dólares. ❓ ¿Dónde deposita el IESS la pensión y el decimocuarto? En la cuenta bancaria registrada por el pensionista.

El IESS acredita las pensiones directamente en la cuenta bancaria personal registrada ante la institución. Además, los jubilados pueden consultar su rol de pensión mediante los servicios en línea del Seguro Social a partir del día 18 de cada mes. ❓ ¿Quiénes pueden recibir la decimocuarta pensión del IESS? Jubilados y determinados beneficiarios de pensiones del Seguro Social.

La Ley de Seguridad Social contempla esta prestación para jubilados y pensionistas de viudez y orfandad. En los casos de montepío existen reglas particulares para la distribución del beneficio dentro del grupo familiar.

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