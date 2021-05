Entrega de USD 500 a personas desempleadas durante la pandemia hasta ahora no tiene fecha

Lucía Vásconez (I)

El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo a este Diario que no hay fecha para la entrega de la ayuda económica de USD 500 ofrecida por el presidente Lenín Moreno para las personas que perdieron el empleo durante la pandemia.

“Lamentablemente ahí tenemos un problema, que nunca fue de plata, es el mecanismo. Tenemos que entregarle dinero a una persona que no está trabajando, no podemos tomar la plata del Estado y entregarle a la primera persona que pasa por la calle. Han fallado temas de información, mecanismo de pago y base legal. Eso no está en mi cancha, tampoco le estoy echando la culpa al Ministerio de Trabajo, pero estamos esperando a que se resuelva”, dijo.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch ha señalado que se encuentran puliendo el mecanismo de pago.

Mientras tanto, las personas que perdieron el empleo también esperan que llegue pronto la ayuda económica ofrecida por el presidente Moreno hace más de tres meses y suscrito mediante el Decreto Ejecutivo 1277 el pasado 22 de marzo. El documento disponía que el pago se realice hasta el 30 de abril, pero hasta este 12 de mayo del 2021 no se ha apagado a nadie.

Estos son sus testimonios:

Liceth Vera (30 años de edad): “Ya casi he perdido la esperanza de que nos dén la ayuda”

Perdí mi empleo en abril del 2020. Me quedé sin trabajo desde que empezó la pandemia. En abril del 2020 me liquidaron de la empresa como caso fortuito, así que no recibí ningún tipo de liquidación. En esa empresa laboré por un año y me dedicaba a cobranzas, a recaudar carteras castigadas de casas comerciales. Desde que me liquidaron no he podido encontrar ningún empleo.

Se me ha hecho muy complicado cuidar a mis dos hijos pequeños y encontrar un nuevo trabajo. La mayoría busca por comisión de servicios o para hacer teletrabajo. Me tocaría comprarme una computadora, contratar internet y no tengo para eso. Gracias a Dios mi esposo sí tiene trabajo que nos sirve para los gastos de alimentación, básicamente.

Cuando me enteré de que iba a ver una ayuda económica para las personas que perdimos el empleo durante la pandemia me llené de expectativa porque pensé que ese dinero me ayudaría para subsistir hasta encontrar un nuevo empleo o pagar el arriendo o los servicios básicos que tenemos atrasados. Ya falta poco para que se vaya el presidente Moreno y casi perdí las esperanzas de que nos entreguen esa ayuda”.

Lucía Proaño (39 años de edad): “No he podido conseguir un empleo en más de un año”

“Yo trabajaba desde hace dos años en la parte administrativa de una empresa comercial. El 30 de abril del 2020 nos notificaron a varios compañeros indicándonos que la empresa cerraba sus operaciones y nos despidieron. Hasta la fecha no he cobrado la liquidación ni he podido conseguir un nuevo empleo.

En enero, cuando el Gobierno ofreció que iba a depositar el bono a las personas que habían perdido el empleo durante la pandemia sentí un alivio, pero hasta no nos han dado nada.

Soy madre de familia y pensé que con ese dinero podía aportar en algo para los gastos de mi casa y de mis tres hijos. Mi esposo está afrontando todos los gastos por el momento”.

Bryan Llumiquinga (25 años de edad): “Ya me gasté mis fondos de reserva y no encuentro trabajo”

“Yo trabajada en el área de cocina en un hotel del Centro Histórico de Quito, desde hace más de dos años. Por la pandemia nos liquidaron a todos ya que el turismo ha sido uno de los más golpeado. No he encontrado un nuevo empleo formal.

Para sobrevivir todo este tiempo he tenido que sacar los fondos de reserva y se me han agotado todos mis ahorros. También he sobrevivido con trabajos ocasionales por mi cuenta, lo bueno es que no tengo familia a quien mantener.

Cuando escuché de esta ayuda económica que iban a dar a quienes perdimos el empleo pensé que con eso me ayudaría en los gastos que tengo, pero ya se acaba el Gobierno y la verdad, ya estoy perdiendo las esperanzas de que nos entreguen ese bono”.