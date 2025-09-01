Está previsto que este martes 2 de septiembre de 2025 Ecuador firme con Corea del Sur el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA por sus siglas en inglés). Este tratado abre un mercado de 51 millones de consumidores con alto poder adquisitivo y consolida la política comercial ecuatoriana.

Acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur

El acuerdo entre Ecuador y Corea del Sur abarca 23 capítulos que incluyen comercio de bienes y servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico y cooperación en agroindustria, pesca, manufactura, mipymes y cultura.

El 98% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará al mercado coreano con beneficios arancelarios. Camarón, cacao, banano, pesca, lácteos y confites tendrán desgravación inmediata o en plazos cortos. Además, frutas como pitahaya, mango, piña y arándanos se incorporarán con acceso preferencial.

Opinión del sector exportador

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportación (Fedexpor), calificó la firma como un hito estratégico. “El SECA elimina aranceles de hasta el 30% y abre opciones de diversificación hacia manufacturas, servicios y productos innovadores. Fortalece nuestra posición frente a competidores regionales como Chile, Perú y Colombia”, señaló.

Rosero destacó que el acuerdo no solo incrementa las exportaciones, sino que también mejora la balanza comercial y fomenta cooperación en tecnología, sostenibilidad y empleo digno.

Firma del acuerdo con Corea del Sur

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, firmará el acuerdo en Seúl este 2 de septiembre. Con este acuerdo, Ecuador refuerza su presencia en Asia-Pacífico y se posiciona como un socio confiable en una de las regiones más dinámicas del mundo.

Comercio no petrolero entre Corea del Sur y Ecuador

En 2024, el intercambio no petrolero entre Ecuador y Corea del Sur registró un saldo negativo de 214 millones de dólares. Esto se debió a que las importaciones superaron a las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron 143 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 80% respecto a 2023.

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones no petroleras a ese destino crecieron en más del 19%, mientras que las importaciones no petroleras se redujeron en un 19%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2024, Corea del Sur se consolidó como el vigésimo primer mercado de destino para las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Este país recibe más de 60 productos de exportación y concentra un creciente interés para las empresas nacionales.

Principales productos exportados

Los productos más demandados por Corea del Sur desde Ecuador son:

Minerales y metales

Banano y plátano

Camarón

Cacao en grano

Café

Estos cinco productos representaron el 97% del total de exportaciones no petroleras hacia ese mercado. Actualmente, más de 90 empresas ecuatorianas están vinculadas al comercio con Corea del Sur.

Importaciones desde Corea del Sur

En 2024, las importaciones no petroleras desde Corea del Sur disminuyeron en un 8%. Los productos más relevantes fueron:

Máquinas y aparatos mecánicos

Máquinas y aparatos eléctricos

Vehículos y partes

Plásticos y sus manufacturas

Productos farmacéuticos

Los cinco primeros grupos concentraron el 75% de las importaciones no petroleras. Asimismo, el 88% de las importaciones ecuatorianas desde Corea del Sur corresponde a insumos productivos, utilizados para la elaboración de bienes en el país.

