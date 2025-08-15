Ecuador y Corea del Sur firmaron el Acuerdo de Implementación de certificados sanitarios electrónicos para productos acuícolas y pesqueros, como parte del reforzamiento de la cooperación bilateral, informó este viernes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Este instrumento facilita y formaliza el intercambio electrónico de datos de certificación sanitaria, fortalece los mecanismos de control y transparencia y avanza hacia la eliminación del uso de certificados en papel, conforme a estándares internacionales.

Objetivos del acuerdo sanitario entre Ecuador y Corea del Sur

Entre los principales objetivos de este acuerdo están por establecer principios y mecanismos para el intercambio electrónico de certificados sanitarios, asegurar la protección de datos personales y confidenciales durante los intercambios digitales y facilitar la transición hacia un sistema completamente digital y sin papel para la certificación de productos pesqueros.

“La firma de este Acuerdo refleja el compromiso mutuo de fortalecer la cooperación técnica, promover la confianza recíproca en los sistemas de control sanitario y facilitar el comercio seguro y transparente de productos pesqueros entre ambas naciones”, señaló el Ministerio.

Contó con la participación de autoridades de Ecuador y Corea del Sur:



Por la República de Corea:

Kim Yong Jae – Director General

Imported Food Safety Policy Bureau

Ministry of Food and Drug Safety



Por Ecuador:

👩🏻‍💼Daniela Paredes

Subsecretaria de Calidad e Inocuidad

Ministerio de Producción

La suscripción, realizada el jueves en la ciudad costera de Guayaquil, estuvo a cargo del Ministerio y del Ministerio de Seguridad Alimentaria y de Medicamentos (MFDS) de Corea del Sur.

Próxima firma del acuerdo comercial SECA

Ecuador y Corea del Sur firmarán el próximo 26 de agosto el acuerdo comercial denominado Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), según anticipó a inicios de mes el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Jaramillo.

El titular de Producción aseguró que viajará a ese país para la firma de ese acuerdo, que no entrará en vigencia hasta que lo aprueben el Parlamento de Corea del Sur y la Asamblea Nacional de Ecuador.

“Corea del Sur es un mercado muy interesante, sobre todo de especialidades, hay productos ‘premium’ (de la mejor calidad)”, señaló al anotar que “sobre todo hay que trabajar mucho en temas de ‘packaged’ (empaquetado) y de alto valor agregado, lo que va a dar oportunidades para poder diferenciar nuestra oferta exportable hacia ese país”.

El acuerdo comercial entre ambos países incluye un total de 16 temas, entre ellos el acceso a mercados, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, reglas de origen, comercio transfronterizo de servicios y disposiciones institucionales.

El 26 de agosto se firma el SECA con Corea del Sur. 98% de nuestros productos ingresarán con beneficios arancelarios.

🔗 Lee la noticia completa aquí: https://t.co/Pr6Gb5zWD7#ComercioInternacional #Ecuador #Exportaciones #SECA #CoreaDelSur pic.twitter.com/BsrbPwrA3q — CENTRO DE REFERENCIA OMC-IICA (@centro_omciica) August 14, 2025

El tratado también permitirá que el 98% de la oferta exportable actual de Ecuador, como camarón (langostino), cacao, banano, pesca y lácteos, ingrese en esa potencia económica mundial con beneficios arancelarios, así como productos como pitahaya (fruta del dragón), mango y piña.