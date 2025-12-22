El empleo en Ecuador no presentó cambios significativos en noviembre de 2025

El mercado laboral ecuatoriano no registró cambios estadísticamente significativos en noviembre de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este 22 de diciembre de 2025.

Más noticias

El empleo en Ecuador en noviembre de 2025

Durante noviembre, 8,59 millones de personas tuvieron empleo en el país. Esta cifra representó el 96,7% de la población económicamente activa (PEA), lo que confirmó que la mayoría de quienes participaron en el mercado laboral logró mantenerse ocupada.

El INEC señaló que, al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2024, no existió una diferencia estadísticamente significativa en los principales indicadores laborales, lo que evidenció un comportamiento estable del empleo a nivel nacional.

Empleo adecuado se mantiene sobre los 3,2 millones

Del total de personas ocupadas, 3,23 millones registraron empleo adecuado o pleno. Este grupo incluyó a quienes percibieron ingresos iguales o superiores al salario básico y cumplieron la jornada legal de trabajo.

El empleo adecuado representó una parte importante del mercado laboral, aunque la mayoría de trabajadores se concentró en otras formas de ocupación, como subempleo, otro empleo no pleno y no remunerado.

Subempleo continúa como uno de los principales retos

La Enemdu reportó que 1,66 millones de personas se encontraron en situación de subempleo en noviembre de 2025. Este segmento estuvo conformado por trabajadores que percibieron ingresos inferiores al salario básico y/o laboraron menos horas de la jornada legal, con deseo y disponibilidad de trabajar más tiempo.

El nivel de subempleo no presentó cambios estadísticamente significativos frente al mismo mes de 2024, lo que reflejó persistencia de este fenómeno dentro de la estructura laboral del Ecuador.

Desempleo se mantiene sin variaciones relevantes

En noviembre de 2025, 293 872 personas estuvieron desempleadas en Ecuador. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 3,3%, un nivel que se mantuvo estable en la comparación interanual.

El INEC indicó que este indicador no registró una diferencia estadísticamente significativa frente a noviembre del año anterior, lo que confirmó la estabilidad del desempleo en el país.

Ingresos laborales promedio por género

Asimismo, en noviembre de 2025, el ingreso laboral promedio de los hombres con empleo en Ecuador fue de 469,3 dólares. Mientras que el ingreso laboral promedio de las mujeres con empleo se ubicó en 418,2 dólares. El indicador evidencia una diferencia en los ingresos laborales por género dentro de la población ocupada, de acuerdo con los resultados oficiales.

La mayoría en el sector informal del Ecuador

En noviembre de 2025, el 53,4% de las personas con empleo en Ecuador se ubicó en el sector informal de la economía. Es decir, este dato mostró que más de la mitad de la población ocupada desarrolló sus actividades laborales fuera del sector formal.

Información externa: INEC

Te recomendamos