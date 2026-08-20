Ecuador vincula 208 833 empleos a gasolina Ecopaís y biocombustibles

La producción y comercialización de gasolina Ecopaís y biocombustibles en Ecuador genera actualmente 208 833 plazas de empleo directas e indirectas, según informó Petroecuador este 20 de agosto de 2026. La cadena productiva alcanza a 12 provincias e involucra actividades agrícolas e industriales vinculadas principalmente con la caña de azúcar y la producción de etanol.

Entre enero y julio de 2026, Petroecuador entregó al país 333 millones de galones de Ecopaís. Para producir este combustible incorporó 33,6 millones de litros de etanol anhidro carburante de producción nacional.

Ecuador articula gasolina Ecopaís, biocombustibles y empleo

La cadena comienza en el sector agrícola. La caña de azúcar se utiliza para producir bioetanol, un componente renovable que posteriormente se incorpora a la gasolina Ecopaís. En este proceso participan agricultores, productores artesanales, destilerías y la industria azucarera.

Petroecuador adquiere el etanol anhidro carburante a productores nacionales mediante una programación que responde a la demanda del mercado. Según la empresa pública, este encadenamiento genera actualmente 208 833 plazas de empleo directas e indirectas y fortalece las economías rurales.

Fausto Granda, jefe Corporativo de Programación y Coordinación Operativa de Petroecuador, señaló que la empresa busca que los productores ecuatorianos continúen consolidándose como actores estratégicos del desarrollo energético nacional y que la actividad genere mayores oportunidades para las comunidades.

Ecopaís llegó a 333 millones de galones hasta julio

Entre enero y julio, Petroecuador entregó 333 millones de galones de gasolina Ecopaís. Para mantener ese volumen de producción, distribución y comercialización se utilizaron 33,6 millones de litros de etanol anhidro carburante.

Actualmente, este combustible se distribuye en Azuay, Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Santa Elena, Zamora Chinchipe y Bolívar.

Del cultivo de caña a la producción de energía

Petroecuador indicó que cadena productiva no termina con la obtención del bioetanol. El bagazo que queda después del procesamiento de la caña de azúcar se utiliza como biomasa para generar energía destinada a las operaciones industriales.

En determinados casos, los excedentes de esa generación se incorporan al Sistema Nacional Interconectado, de acuerdo con la institución.

Gustavo Heinert, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador (APALE), señaló que este aprovechamiento permite utilizar integralmente los recursos del proceso productivo, generar energía renovable y reducir desperdicios.

Los biocombustibles amplían la matriz energética de Ecuador

El uso de bioetanol en Ecopaís conecta la política de combustibles con la producción agrícola nacional. Petroecuador sostiene que este componente renovable contribuye a reducir emisiones y a diversificar la matriz energética del país.

La empresa pública también vincula el modelo con la seguridad energética, debido a que una parte de los componentes necesarios para producir el combustible proviene de productores ecuatorianos.

La continuidad de esta cadena depende, entre otros factores, de la demanda de Ecopaís y de la programación de adquisición de etanol que Petroecuador realiza en función de las necesidades del mercado. Actualmente, el esquema mantiene vinculados a productores agrícolas, destilerías, industria azucarera y otros actores de las 12 provincias relacionadas con la producción y comercialización del combustible.

Preguntas frecuentes sobre Ecopaís, biocombustibles y empleo en Ecuador:

❓ ¿Cuántos empleos genera la cadena de Ecopaís en Ecuador? La producción y comercialización de Ecopaís y biocombustibles genera 208 833 plazas de empleo directas e indirectas.

Según Petroecuador, la cadena involucra a agricultores, productores artesanales, destilerías, industria azucarera y otros actores relacionados principalmente con la producción de caña de azúcar y etanol. ❓ ¿Cuánta gasolina Ecopaís produjo y entregó Petroecuador en 2026? Entre enero y julio de 2026, Petroecuador entregó 333 millones de galones de Ecopaís.

Para producir ese volumen se incorporaron 33,6 millones de litros de etanol anhidro carburante de producción nacional. ❓ ¿Cómo se produce la gasolina Ecopaís? La cadena utiliza bioetanol producido a partir de caña de azúcar como componente renovable de la gasolina.

Petroecuador adquiere el etanol anhidro carburante a productores nacionales según la demanda del mercado. De esta manera, la producción del combustible conecta al sector energético con actividades agrícolas e industriales ecuatorianas. ❓ ¿En qué provincias se distribuye actualmente Ecopaís? Ecopaís se distribuye actualmente en 12 provincias de Ecuador.

Estas son Azuay, Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Santa Elena, Zamora Chinchipe y Bolívar. ❓ ¿Qué ocurre con el bagazo que queda después de procesar la caña? Puede aprovecharse como biomasa para producir energía.

El bagazo resultante del procesamiento de la caña se utiliza para generar energía destinada a las operaciones industriales. Según Petroecuador, en determinados casos los excedentes de esa generación también se incorporan al Sistema Nacional Interconectado.

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