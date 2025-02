La demanda de oro crece en el mundo. Las tasas de interés referenciales de Estados Unidos están a la baja. Cuando eso ocurre, resulta más atractivo invertir en oro, pese a que no genera intereses.

Además, los bancos centrales del mundo, principalmente los de Rusia y China, compran oro para prepararse ante eventuales interrupciones en el comercio internacional.

Su preocupación son las decisiones en torno a la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También existe incertidumbre por una posible pugna entre Estados Unidos y China, lo que provoca que los inversionistas privados busquen refugiarse en el oro.

“Existen expectativas de que las políticas arancelarias de Trump generen inflación en Estados Unidos y tengan un impacto negativo en su economía”, afirma el analista económico Alberto Acosta Burneo.

En estos casos, el oro es un buen refugio para protegerse de la incertidumbre y de los posibles daños económicos que puedan surgir.

La proyección es que la onza troy de oro supere los 3 000 dólares en el corto plazo, dice María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva en Cámara de Minería del Ecuador. En la actualidad, superó los 2 900 en el mercado internacional.

El oro no solo se utiliza en joyería o como respaldo económico para inversionistas y gobiernos, sino que también tiene otros usos, como en tratamientos médicos contra el cáncer, tecnología satelital y componentes para dispositivos tecnológicos.

Los efectos para Ecuador

Para Ecuador hay un doble beneficio. En primer lugar, el país es productor y exportador de oro. El otro son las reservas internacionales de oro que tiene el país.

Silva destaca que Ecuador siempre ha sido productor de oro, tanto mediante la pequeña minería y la minería artesanal, como desde noviembre de 2019 con la gran minería de Fruta del Norte, ubicada en Zamora-Chinchipe.

La exportación de esta mina representa el 1% del PIB ecuatoriano. Desde que comenzó la producción, se han exportado más de 4 000 millones de dólares.

A Ecuador le conviene avanzar en los proyectos que están en exploración, así como en aquellos que se acercan a la construcción de las minas.

No existe una estimación completa de las reservas de yacimientos de oro en Ecuado porque no ha existido exploración. “En minería, nadie sabe lo que tiene hasta que no explora”, dice Silva

Según ella, se ha explorado menos del 1% del territorio nacional.

El alto precio del oro puede jugar a favor de Ecuador, pero también en contra, ya que será un gran atractivo para la minería ilegal, que centra sus actividades en la extracción de oro. “Por eso, Ecuador debe impulsar la industria minera formal”, señala.

Las reservas internacionales de Ecuador

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Ecuador, las reservas internacionales alcanzaron los 7 423,19 millones de dólares en enero de 2025. De esa cantidad, 2 376 millones corresponden a oro.

Según el analista económico Alberto Acosta Burneo, el aumento de los precios internacionales del oro, impulsado por una mayor demanda, revaloriza las reservas ecuatorianas. “Otorga un mayor respaldo”, señaló.

Acosta Burneo advierte que la incertidumbre podría hacer que la cotización internacional del oro siga al alza. “Seguirá esa tendencia hasta saber qué mismo quiere hacer Trump y hasta dónde piensa llegar con sus decisiones”.

Sin embargo, eventualmente, la administración de Donald Trump tendrá que moderar su postura, y cuando eso suceda, disminuirá la incertidumbre que genera.

Además, los precios excesivamente altos del oro reducirán su demanda, especialmente en la industria de la joyería.

Esa situación podría influir en los precios internacionales y revertir la tendencia al alza, concluye Acosta Burneo.

La producción de Lundin Gold en Ecuador

En 2024, Lundin Gold alcanzó una producción total de 502 029 onzas de oro. Para 2025, se proyecta una producción, que oscilará entre 475 000 y 525 000 onzas.

Hasta el tercer trimestre de 2024, el valor total de las exportaciones de oro de Lundin Gold alcanzó los 1 200 millones de dólares.

Según Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, la empresa sigue de cerca las dinámicas del mercado del oro y la creciente demanda por parte de los bancos centrales. Estos son factores que reafirman el valor estratégico del metal en el mundo.

Herrera afirma que el incremento de la demanda brinda la oportunidad de explorar nuevas posibilidades de crecimiento en un mercado dinámico y atractivo para la industria minera aurífera.

La extracción ilegal del oro en Ecuador

No existen datos certeros sobre la extracción ilegal, pero se estima que esta bordea los 1 000 millones de dólares al año.

“No sabemos cómo sale ese oro de Ecuador, todo son presunciones. Pero sabemos, por las investigaciones de los organismos de control, que mucho del oro ilegal se exporta a través de empresas que aparecieron de la noche a la mañana”, afirma Silva.

Ella añade que los organismos del Gobierno realizan controles para frenar esas exportaciones fraudulentas.

Las autoridades han determinado que hay actividades de extracción ilícita en más de 16 provincias, de las cuales en 14 la situación es muy grave.