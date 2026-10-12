Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las proyecciones macroeconómicas globales mostraron una reconfiguración para el cierre del ejercicio fiscal este lunes, 12 de octubre de 2026. En un escenario internacional condicionado por las tensiones bélicas y el avance de nuevas tecnologías, Ecuador prevé 2,7% de crecimiento para 2026 según informe del FMI, organismo multilateral que además revisó al alza el desempeño del Producto Interno Bruto global hasta situarlo en 3,1%.

Panorama del crecimiento para 2026 según informe del FMI

El balance sobre el crecimiento para 2026 según informe del FMI elevó en una décima la expectativa de expansión del planeta frente a los cálculos de julio, anticipando que la economía internacional avanzará a un ritmo de 3,4% en 2027.

No obstante, el resultado global se mantiene cuatro décimas por debajo del 3,5% registrado en 2025. El documento de Perspectivas Económicas Mundiales presentado en Bangkok detalla que la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento de los combustibles restan fuerza al avance productivo, mientras que las inversiones en inteligencia artificial actúan como amortiguador en la demanda.

Indicadores económicos proyectados para Ecuador

En el anexo correspondiente al hemisferio occidental, la economía ecuatoriana refleja un comportamiento de estabilización tras haber crecido 3,7% durante el año 2025.

Las estimaciones técnicas prevén que el PIB de Ecuador registrará una variación de 2,7% en 2026 y de 2,5% hacia 2027. En el ámbito de los precios al consumidor, la inflación cerrará este año en 2,0% y se ubicará en 2,1 % el siguiente ciclo, superando el 0,7 % verificado en 2025.

Asimismo, el desempleo en el territorio nacional se proyecta en una tasa constante de 3,1% para 2026 y 2027, acompañada de un superávit en cuenta corriente de 4,6% del PIB en ambos períodos.

Evolución en Estados Unidos, Europa y América Latina

El comportamiento económico internacional presenta marcadas diferencias entre las principales potencias. Estados Unidos sostendrá un crecimiento de 2,3 % tanto en 2026 como en 2027. Por su parte, China sufrió un recorte de una décima que deja su proyección en 4,5 % este año y 4,0 % el próximo.

En el continente europeo, Alemania mejoró sus expectativas a 1,3%, España lidera la zona con 2,5% e Italia alcanza 0,8%, en contraste con Francia que bajó a 0,4%.

En América Latina el avance promedio será de 2,3% en 2026, con Brasil moderándose a 2,2% por políticas monetarias restrictivas y México subiendo a 1,5% por su articulación a cadenas de suministros tecnológicos.

Presiones en materias primas y comercio exterior

La coexistencia del conflicto en Oriente Medio y la inversión digital presiona el nivel general de precios. La inflación en el planeta subirá a 4,7% en 2026, antes de moderarse hacia 4,1% en 2027.

A la par, el crecimiento del volumen de comercio mundial se reducirá al 4,6% este año, afectado por aranceles y la reconfiguración de proveedores de insumos, frente al 5,0% que se anotó en 2025.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto crecerá la economía ecuatoriana en 2026 según el FMI?

Un 2,7 % del Producto Interno Bruto.

La cifra proyectada para el país se sitúa por debajo del 3,7 % registrado en 2025 y alcanzará 2,5 % en 2027.

❓ ¿Qué proyecciones de desempleo e inflación tiene Ecuador para 2026?

Una inflación del 2,0 % y una tasa de desempleo del 3,1 %.

Los datos del informe señalan estabilidad laboral y un superávit en cuenta corriente de 4,6 % del PIB.

❓ ¿Cuál es la tasa de crecimiento mundial proyectada para 2026?

Un 3,1 % a escala global.

La previsión mejoró una décima impulsada por la inteligencia artificial, aunque es menor al 3,5 % de 2025.

❓ ¿Cómo se proyecta el crecimiento en las economías de la región?

Latinoamérica crecerá 2,3 % en promedio, con Brasil en 2,2 % y México en 1,5 %.

Brasil experimenta una política monetaria restrictiva, mientras México se beneficia de cadenas de suministro tecnológico.

❓ ¿Qué impacto tienen los conflictos bélicos en la inflación mundial?

Elevan el petróleo y las materias primas, situando la inflación en 4,7 % para 2026.

El informe prevé que la presión en los precios internacionales se reduzca al 4,1 % en el transcurso de 2027.

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