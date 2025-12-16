Ecuador aplica medidas preventivas por presunto metraje irregular en papel higiénico institucional

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) aplicó medidas preventivas contra varias empresas, tras detectar indicios de que el metraje anunciado del papel higiénico institucional no coincidiría con el metraje real entregado a los consumidores, informó este 16 de diciembre de 2025.

Más noticias

La decisión se enmarca en una investigación abierta para verificar si la información incluida en las etiquetas cumple con los estándares de veracidad exigidos por la normativa vigente. La entidad busca evitar posibles afectaciones al consumidor y preservar un mercado transparente.

Verificación del contenido ofrecido al consumidor

La investigación se centra en un elemento clave del producto: que el metraje indicado en el empaque corresponda efectivamente a la cantidad real de papel que recibe el comprador. Para la SCE, esta información resulta determinante en la decisión de compra y en la comparación entre marcas.

Según el organismo de control, una eventual discrepancia entre lo anunciado y lo entregado podría constituir una distorsión de la información al público, con impacto directo en los derechos de los consumidores y en la competencia entre operadores económicos.

Medidas correctivas y posibles sanciones

Si la investigación confirma las irregularidades, la SCE podrá ordenar medidas correctivas inmediatas. Entre ellas consta la modificación obligatoria y visible de la información presentada en las etiquetas del producto, con el objetivo de que sea clara, verificable y acorde a la realidad.

Adicionalmente, la ley faculta a la Superintendencia a imponer sanciones económicas significativas. Las multas podrían alcanzar hasta el 12% del volumen total de negocios de los operadores económicos involucrados, dependiendo de la gravedad de las infracciones comprobadas.

Investigación bajo reserva legal

El proceso se desarrolla bajo estricta reserva, conforme a la normativa que regula este tipo de investigaciones administrativas. Por esta razón, la SCE no adelantará detalles adicionales mientras el expediente permanezca activo.

La institución señaló que esta reserva busca garantizar el debido proceso y la objetividad técnica en el análisis de la información recopilada.

Compromiso con mercados justos

La Superintendencia de Competencia Económica reafirmó que actúa de manera oportuna, con rigor técnico y sin tolerancia frente a prácticas que puedan afectar a los consumidores o distorsionar la competencia.

El organismo ratificó su compromiso de promover mercados honestos y justos, en beneficio de las familias ecuatorianas y del adecuado funcionamiento de la economía.

Te recomendamos