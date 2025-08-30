La Ley de Regulación contra la Competencia Desleal entró en vigencia, luego de su publicación en el Registro Oficial, este viernes 29 de agosto de 2025. La normativa fue aprobada por la Asamblea en mayo pasado.

Más noticias:

La Ley de Regulación contra la Competencia Desleal, publicada en el Registro Oficial

El 6 de mayo, con 114 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Regulación Contra la Competencia Desleal.

El objetivo de la normativa es fortalecer el marco jurídico para garantizar condiciones equitativas en el mercado, proteger a los actores económicos y promover el desarrollo sostenible.

Jorge Acaiturri, ponente del informe, dijo que la ley no solo está diseñada para ordenar el mercado, sino también para impulsar el desarrollo económico, proteger la competencia leal y fortalecer la seguridad jurídica.

El resultado es la generación de confianza para generar inversión, agregó.

La Ley separa el régimen de competencia económica de las prácticas desleales, sanciona conductas individuales que distorsionan la competencia.

Prácticas desleales

La ley establece mecanismos técnicos y objetivos para identificar prácticas desleales, con criterios claros, procedimientos definidos y herramientas efectivas de defensa para todos los operadores económicos.

El ponente insistió en que la ley no criminaliza el éxito, lo protege.

Además, no sanciona al empresario que innova, sino que respalda al que cumple la ley y contribuye con su esfuerzo al progreso del Ecuador.

Enlace externo: Registro Oficial

Te recomendamos