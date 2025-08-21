El Pleno de la Asamblea tomó una resolución sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, este jueves 21 de agosto de 2025. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria anunció la liquidación forzosa y el cierre de la entidad financiera el 29 de julio.

La resolución de la Asamblea sobre la Cooperativa CREA

El Pleno de la Asamblea Nacional tomó una resolución sobre la Cooperativa CREA este jueves con el voto unánime de 142 asambleístas.

El máximo organismo legislativo aprobó delegar a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, el inicio de un proceso de seguimiento a los hechos y las razones que llevaron al cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA.

Adrián Castro (ADN), asambleísta por Azuay, recordó que, a la fecha de cierre, esta entidad contaba con apenas el 9% de solvencia y por eso quebró.

El cierre de esta Cooperativa afectó a alrededor de 70 mil familias a nivel nacional y Azuay es la provincia donde funcionaba su matriz y tenía el mayor número de cuentaahorristas.

Camila León (ADN) dijo que el proceso de fiscalización que se iniciará en la Comisión de Régimen Económico busca garantizar los derechos de los socios de CREA, la transparencia y la devolución de sus depósitos.

“Los afectados no son una cifra más, son familias que confiaron en una institución que debía proteger el fruto de su trabajo”, destacó Becerra.

Plazo para informe

El Pleno de la Asamblea dio un plazo de 30 días a la Comisión de Régimen Económico ara que elabore un informe no vinculante sobre las razones de cierre de la Cooperativa CREA.

Además, un detalle de las acciones para la devolución de los depósitos a los cuentahorristas en su totalidad.

Razones para el cierre de la Cooperativa CREA

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria decidió liquidar la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA debido al cumplimiento de causales establecidas en la ley para una liquidación forzosa.

La superintendenta, Christina Murillo, afirmó que hubo una mala administración de la entidad.

Indicó que, desde septiembre de 2024, está a cargo de la Superintendencia, y que la anterior administración inició un proceso de supervisión intensiva sobre CREA.

Sin embargo, esta entidad financiera no cumplió con los requerimientos establecidos, lo que configuró una de las causales para la liquidación.

Según Murillo, los factores fueron diversos. El primero fue el incumplimiento del programa de supervisión intensiva.

Durante dos años, la cooperativa estuvo bajo un plan de supervisión controlado por la Superintendencia. Al finalizar ese período, no cumplió con los objetivos establecidos ni presentó respuestas suficientes. Solo se alcanzó el 46 % del plan.

El segundo aspecto fue el bajo nivel de solvencia. El indicador mínimo exigido por la normativa es del 9%, pero la cooperativa CREA cerró mayo de 2025 con una solvencia de apenas 3,39 %.

Murillo señaló que CREA tenía un patrimonio técnico de 6,6 millones de dólares frente a activos sujetos a riesgo por 196 millones de dólares, lo cual refleja una situación financiera muy desequilibrada.

Otros factores adicionales fueron: alta morosidad, falta de cobertura de la cartera improductiva, aumento de pasivos con costo y deterioro del patrimonio.