La economía de Ecuador muestra señales de mejora, según Fitch Ratings

La agencia internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de los instrumentos de deuda de Ecuador a largo plazo. La calificación pasó de ‘CCC+’ a ‘B-’, un avance relevante para la percepción del indicador riesgo del país, informó el Ministerio de Finanzas, este 21 de noviembre de 2025.

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Nueva nota de Fitch refleja mayor estabilidad económica en Ecuador

Fitch también otorgó por primera vez una Calificación de Recuperación ‘RR3’, con lo que Ecuador salió de la categoría Under Criteria Observation (UCO).

Esta mejora refleja una mayor estabilidad económica y una recuperación más sólida. Para los inversionistas, Ecuador se muestra como un país de menor riesgo, con mejores condiciones de solvencia en comparación con periodos anteriores, señaló el Ministerio de Finanzas.

Un nivel de deuda manejable

En su boletín, Fitch Ratings destacó que el país mantiene un nivel de deuda pública manejable.

La estimación se ubica en 51% del PIB, cifra inferior al promedio de las economías con calificaciones similares.

Además, los pagos de intereses representan 9,7% de los ingresos fiscales, un indicador también más bajo que el promedio de países de la misma categoría crediticia.

Estos elementos fortalecen la posición fiscal y respaldan la percepción de que Ecuador cuenta con condiciones más favorables para cumplir con sus obligaciones financieras.

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Perspectivas de recuperación más sólidas

La agencia determinó que Ecuador exhibe perspectivas de recuperación superiores, lo que respalda la asignación de la calificación RR3.

Fitch también señaló que existen factores que podrían impulsar nuevas mejoras en la siguiente evaluación, siempre que el país mantenga el ritmo de recuperación y estabilidad alcanzado.

Enlace externo: Ministerio de Finanzas

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