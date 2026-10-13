Detrás del acuerdo comercial con Panamá hay una lección energética para Ecuador

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Panamá, como Ecuador, dependía de las hidroeléctricas para la generación eléctrica, pero eso cambió hace 10 años cuando impulsó las inversiones en gas natural y proyectos eólicos; este es un campo que interesa a los empresarios ecuatorianos y que nuestro país puede aprender y beneficiarse con el acuerdo comercial que actualmente persiguen ambos países.

Los empresarios ecuatorianos debatieron este tema en el panel binacional “Ecuador–Panamá, más allá del comercio: innovación e integración de mercados”. Fue organizado por el Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño (CEEP), dentro del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y El Caribe GET Forum del Grupo BID.

La energía, un tema clave para Ecuador y Panamá, en un acuerdo comercial

Además de energía se intercambiaron experiencias e información sobre servicios financieros, la industria de alimentos, turismo y productos manufacturados. Ecuador quiere aprender de las buenas experiencias de Panamá y, al mismo tiempo, incrementar sus exportaciones.

Juan Paredes, miembro del Consejo de Ingenieros para la Transición Energética (CEET) de la ONU, explicó que tanto Ecuador como Panamá aumentan su demanda de energía por encima del promedio de Latinoamérica. Luego de la pandemia, Ecuador creció del 5% al 10% en su demanda energética, mientras que en la última década su socio comercial se mantiene entre el 8% y 10%.

Este tipo de matriz energética es baja en emisiones, pero vulnerable al cambio climático o a El Niño, por ejemplo. Panamá apostó por algo clave: diversificar. Fue así que en 2015 y 2016 el país habilitó las inversiones y creó regulaciones para la licitación y construcción de parques eólicos. Allá cuando no llueve hay mucho viento, que se aprovecha para generar electricidad. En 2016 hicieron la licitación de campos para la producción de gas natural.

Ecuador tiene un plan maestro que no se ha podido transformar en proyectos, comentó Paredes. El país puede aprender de la experiencia de Panamá y generar políticas de Estados que trasciendan los gobiernos para producir las condiciones de inversión a largo plazo para proyectos eléctricos, según el experto.

Integración energética de Ecuador y Panamá

Para él, la idea del presidente Daniel Noboa de una integración energética entre Ecuador y Panamá, no es descabellada. Puede convertirse en una realidad y tal vez en los próximos 10 años puede ser un sueño hecho realidad.

¿Cómo funcionaría? Para ello se necesitan tres R: reglas, redes y recursos energéticos, según Paredes. Ambos países tienen abundantes recursos: Ecuador posee geotermia, hidroeléctricas, viento… Panamá es un hub logístico, con gas natural y parques eólicos.

En redes, Panamá es parte de un mercado en Centroamérica llamado Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac), a través del cual Panamá exporta energía a sus vecinos desde 2015. En el caso de Ecuador y Colombia son parte del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), que no está tan desarrollado como el Siepac. Esta es una iniciativa de integración regional creada en 2011 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Según Paredes, desde el BID se intenta que desde 2030 haya un mercado de intercambio eléctrico entre Ecuador, Colombia y Perú. Lo que faltaría es interconectar los dos sistemas. Por ahora, el BID lleva un proceso de 10 años con un proyecto para la interconexión entre Panamá y Colombia; hacerlo por vía terrestre -por el Darién- es complicado, pero hay alternativas: vía submarina. Tiene 500 kilómetros, de los cuales 130 irían por el mar para unir energéticamente a los dos países.

Lo más difícil e importante son las reglas, señaló Paredes. Esta parte requiere de diálogos continuos que trasciendan los gobiernos, porque hay que armonizar las regulaciones técnicas para que se dé el intercambio.

En esta coyuntura, Ecuador tiene una oportunidad: en 2026 recibió la Presidencia pro tempore del Sinea y tiene un año para crear una agenda de integración. El objetivo es que al 2030 haya una hoja de ruta y se establezca un operador del sistema. Paredes sostuvo que Ecuador tiene la posibilidad de aprovechar su Presidencia para meter la integración energética con Panamá en la agenda.

A Ecuador le interesa este mercado por lo que representa Panamá para Centroamérica, dijo Gabriela Uquillas, presidenta ejecutiva del CEEP. Ella se refiere a que es el séptimo mercado más importante de Latinoamérica para los productos no tradicionales ecuatorianos. Panamá no se ha enfocado en desarrollar su industria, pero sí su economía de servicios. Ahí hay una oportunidad para el Ecuador industrial, porque no significa ningún riesgo para la industria panameña.

Adicionalmente, en el mercado de Panamá hay inversiones de empresas ecuatorianas. Según Uquillas, Corporación Favorita ha invertido 700 millones de dólares con el grupo Rey; otras empresas que operan son Grupo ElJuri, Colineal, Pronaca, Grupo Danec y los bancos Pichincha, Guayaquil, Austro y Bolivariano, detalló la dirigente gremial.

Andrea Pérez de la empresa Adriana Hoyos contó cómo Panamá les ha permitido crecer y expandirse con sus muebles de lujo, con una presencia fuerte en ese país, de la mano de un socio panameño. Lo considera un mercado estable, a donde exportan muebles producidos 100% en Ecuador.

Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, comentó que al ser dos economías dolarizadas, un acuerdo comercial reduce algunos puntos de fricción como el riesgo cambiario. Según Rodríguez, un acuerdo comercial entre Panamá y Ecuador se puede traducir en un crecimiento de esta industria.

Además, conectaría dos sectores financieros que pueden ser complementarios: el mercado financiero panameño está altamente internacionalizado y tiene las mejores prácticas, mientras que el de Ecuador está listo para adoptar esas prácticas, pero también para transferir su alta digitalización.

En la industria de alimentos, Gisela Montalvo, de Pronaca, destacó la innovación permanente que lleva a Panamá a su empresa Toledano. Se prueban productos con visión internacional y se aprende de las buenas prácticas logísticas panameñas.

El turismo y el comercio de los dos países

Marisol Ruiz, experta en el área turística, destacó la apuesta de Panamá por infraestructura, estabilidad, eficiencia operativa y conectividad. Allí funciona el Hub de las Américas que conecta con más 180 destinos y su programa Panamá Stopover -que funciona desde 2018- ofrece una experiencia a los turistas.

Este programa le ofrece al pasajero quedarse entre 24 horas y 15 días en ese país, aprovechando su conexión. Ruiz contó que es una experiencia positiva: entre enero y julio de 2026 más de 138 000 viajeros se quedaron a hacer turismo y que significó un crecimiento del 38%.

Ella dice que Ecuador puede contar en Panamá con más de 80 destinos en Panamá y ayuda a dinamizar el turismo multidestino, de incentivo y corporativo. “Ayuda a estrechar las relaciones de los dos países en el turismo y el comercio.

La relación comercial entre Ecuador y Panamá

El comercio entre los dos países es pequeño y con el antecedente de dos décadas de restricciones, comentó Alexandra Chamba, presidenta del Directorio del CEEP.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en 2025, el comercio no petrolero entre Panamá y Ecuador dejó un saldo favorable de 29 millones de dólares. Se exportaron 107 millones de dólares, lo que significó una reducción del 4% en relación con 2024. En ese año, Panamá fue el vigésimo quinto país de destino de las exportaciones no petroleras.

Mientras que hasta julio de 2026, las ventas no petroleras subieron un 8% y las importaciones aumentaron 25%. Ecuador envía a Panamá desperdicios alimenticios y preparaciones para animales, tableros de madera, máquinas y aparatos mecánicos, otros productos manufacturados y plásticos y manufacturas. Entre los cinco principales productos se concentra el 40% de las exportaciones no petroleras.

Los 511 productos que se envían a ese mercado provienen de más de 292 empresas, según Fedexpor.

En 2025, de Panamá se trajeron productos de la pesca, máquinas y aparatos mecánicos, máquinas y aparatos eléctricos, otros productos de origen animal y productos farmacéuticos. Entre los 5 primeros productos se concentra el 67% de importación no petrolera, indicó Fedexpor.

Uquillas comentó que la firma de los términos de referencia, en septiembre de 2026, abre el camino para las negociaciones del acuerdo comercial. Los empresarios esperan que las conversaciones se cierren a finales de este 2026 y que la firma se pueda hacer el siguiente año.

El comercio entre Panamá y Ecuador

Preguntas sobre el acuerdo comercial de Ecuador y Panamá