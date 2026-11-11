Décimo tercer sueldo 2026 y el pago adelantado que genera dudas en Ecuador sobre cálculo, plazos y beneficiarios

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El pago del décimo tercer sueldo 2026 se adelantará para las instituciones públicas de la Función Ejecutiva. La medida fue establecida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano mediante el Acuerdo Ministerial 2026-39, que dispone que este beneficio se cancele hasta el lunes 16 de noviembre.

El décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, se calcula con base en lo percibido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Según explica Martín Dotti Battel, abogado experto en Derecho laboral, el cálculo se realiza como si el trabajador laborara hasta finalizar noviembre, pese a que el pago se adelante.

La proximidad de la fecha de pago ha generado dudas entre trabajadores y servidores públicos. Entre las principales interrogantes están qué ocurre con quienes reciben el décimo mensualizado, si el adelanto implica una reducción en el valor a recibir, si los jubilados accederán a este pago y cómo se aplicará la medida en otros sectores.

Décimo tercer sueldo 2026 y los plazos de pago

¿Cuáles son los plazos en los cuales se tiene que pagar el décimo tercer sueldo?

El décimo tercer sueldo se paga tanto en el sector público como en el sector privado en el mes de diciembre de cada año. Pero en este 2026 se dispuso que se pague por adelantado y, hace pocos días, vía el Acuerdo Ministerial 2026-39, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano estableció un procedimiento para adelantar el pago en las instituciones públicas que pertenecen a la Función Ejecutiva.

¿A qué instituciones aplica?

Hay que diferenciar, porque la aplicación obligatoria únicamente es para las instituciones públicas de la Función Ejecutiva, es decir Presidencia, Vicepresidencia de la República, ministerios, secretarías nacionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, empresas públicas.

Ahora, el mismo acuerdo ministerial ha establecido como opcional el adelanto de este pago en el mes de noviembre para otras instituciones públicas, por ejemplo, municipios, consejos provinciales y demás, es decir, aquellas que no forman parte de la Función Ejecutiva.

¿Cuándo tiene que hacerse el pago según ese acuerdo?

Hasta el 16 de noviembre, es decir, ahora se tiene que pagar por adelantado el décimo tercero hasta el próximo lunes.

Cálculo del décimo tercer sueldo y pago mensualizado

¿Hay alguna incidencia en el cálculo? Las personas preguntan si van a recibir menos.

No hay disminución respecto del cálculo; lo que hay es un adelanto del pago que se iba a realizar normalmente en diciembre. Entonces, se hace el cómputo de los 12 meses, pero se adelanta el pago. No es que hay una merma en el pago que recibiría cada funcionario público, ni mucho menos.

Hay que recordar que el décimo tercero se lo puede recibir de dos maneras: acumulado en el mes de diciembre o mensualizado.

En el caso de los servidores públicos que reciben el décimo tercero mensualizado, el acuerdo ministerial también ha establecido que lo van a recibir en este momento, es decir, hasta el 16 de noviembre, el mensualizado tanto de noviembre como de diciembre. La proyección se hace igual por los 12 meses, normalmente como sucedería en años anteriores.

El pago del décimo tercer sueldo se adelantó para el 16 de noviembre de 2026, pero solo para que lo reciban los servidores públicos de la Función Ejecutiva. Foto: Archivo

Jubilados y otras instituciones públicas

¿Los jubilados también tendrán este pago adelantado?

Es importante aclarar que el acuerdo ministerial habla de funcionarios, servidores públicos activos, trabajadores de instituciones públicas de la Función Ejecutiva. Entonces, para jubilados, y para otros servidores públicos que no pertenezcan a ese grupo y para el sector privado, el adelanto del pago del décimo tercero al 16 de noviembre es opcional, no es obligatorio.

¿Los funcionarios de los gobiernos autónomos, los municipios, prefecturas, juntas parroquiales también están dentro de ese grupo?

No. El acuerdo dice que otras instituciones o entidades públicas que no forman parte de la Función Ejecutiva podrán anticipar el pago del décimo a sus servidores o trabajadores únicamente si así lo dispone la máxima autoridad de cada institución y siempre y cuando la institución cuente con los fondos necesarios para hacer los pagos. Entonces, es totalmente opcional.

¿En ese caso, el adelanto se ejecuta tras un anuncio?

La máxima autoridad de cada institución tendría que disponer el pago adelantado, dentro de una estructura administrativa. La autoridad verifica si cuentan con los fondos y ordena que se hagan los pagos de manera interna.

¿El cálculo del décimo varía?

No. El salario básico unificado para este 2026 se sigue manteniendo en 482 dólares. De la misma manera, los valores que recibe cada trabajador en virtud de las comisiones sectoriales. Cada año el Estado actualiza las tablas de las remuneraciones sectoriales, en función de temas de la peligrosidad del trabajo, del sector en el que se preste el servicio y demás, pero eso no se ha topado en lo absoluto.

Y el cálculo sigue siendo el mismo, es decir, todo lo ganado desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026 se lo divide para 12 meses. No se ha alterado el tema de valores de salarios básicos o sectoriales bajo ningún punto de vista.

Hora límite para recibir el pago

¿Existe una hora tope en la que los servidores públicos deben recibir el décimo el 16 de noviembre?

No. El acuerdo ministerial no habla de horas, lo que dice es que se pagará hasta el 16 de noviembre. Entonces, se entiende que ese pago se puede hacer hasta las 23:59 del próximo lunes.

Sanciones por incumplimiento

¿Qué pasa si no se paga a tiempo este décimo?

El Ministerio del Trabajo, como ente rector en materia laboral en el país, podría realizar inspecciones focalizadas, de oficio, o podría realizar requerimientos de información por denuncias de los mismos trabajadores que eventualmente no hayan recibido los décimos. Si se comprueba que no se han pagado esos valores, podría imponer multas.

¿Y si no se paga hasta el 24 de diciembre en el sector privado?

En el sector privado es opcional adelantar el pago al 16 de noviembre. De lo contrario, se queda de la misma manera que antes, hasta el 24 de diciembre.

Pero si un trabajador no recibe hasta el 24 de diciembre, puede presentar una denuncia administrativa en el Ministerio del Trabajo, indicando que su empleador no le ha pagado el décimo tercero hasta esa fecha señalada.

Renuncias, despidos y desvinculaciones

¿Qué pasa si un trabajador renuncia o es despedido en diciembre?

Si no le reconocen o no recibe el pago de ese décimo tercero en la liquidación, podría incluirlo dentro de una denuncia, a lo mejor por despido intempestivo o por no pago de ese décimo en sus haberes por haber terminado la relación laboral.

Incluso, si los trabajadores no quieren ir por la vía administrativa, directamente podrían optar por la vía judicial, que sería presentar una demanda laboral ante un juez de lo Laboral indicando que no se le ha pagado ese décimo.

¿Y si un servidor público se desvincula entre el 16 de noviembre y el 30 de noviembre o en estos días?

Si el funcionario sale, pero recibió su décimo tercero completo, el acuerdo ministerial le faculta a su empleador, es decir, a la institución pública, a descontar de la liquidación que pone fin a la relación laboral ese anticipo por esos días que, eventualmente, no haya trabajado el servidor que se desvinculó.

Dotti Battel dice que tanto las empresas privadas como las instituciones públicas tienen que reportar al Ministerio del Trabajo un formulario en el cual indican que sí pagaron los décimos. Aquel documento estará acompañado de una constancia de pago, como una transferencia bancaria, la emisión de un cheque con un acta de entrega-recepción y demás.

Son documentos que el empleador debería presentar; si no lo hace, el trabajador puede denunciar el incumplimiento de ese pago administrativamente o, en última instancia, por la vía judicial.

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Décimo tercer sueldo en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta cuándo debe pagarse el décimo tercer sueldo 2026 en las instituciones públicas de la Función Ejecutiva? Hasta el 16 de noviembre de 2026.

El Acuerdo Ministerial 2026-39 dispone que las instituciones públicas que pertenecen a la Función Ejecutiva adelanten el pago del décimo tercer sueldo y lo realicen como máximo hasta el lunes 16 de noviembre. ❓ ¿El adelanto del décimo tercer sueldo 2026 reduce el valor que recibirá el trabajador? No. El adelanto no disminuye el valor del décimo tercer sueldo.

Según la explicación del especialista, el cálculo se realiza sobre los 12 meses correspondientes y únicamente se adelanta la fecha de pago. No existe una merma en el monto que recibiría cada funcionario público por esta medida. ❓ ¿Cómo se calcula el décimo tercer sueldo 2026? Se suma todo lo ganado entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026 y el resultado se divide para 12.

El especialista señala que el cálculo se mantiene sin cambios. Aunque el pago se adelante a noviembre, la proyección se realiza como si el trabajador laborara hasta finalizar ese mes. ❓ ¿Los jubilados recibirán obligatoriamente el décimo tercer sueldo adelantado hasta el 16 de noviembre? No. Para los jubilados, el adelanto es opcional y no obligatorio.

El acuerdo ministerial se refiere a funcionarios, servidores públicos activos y trabajadores de instituciones públicas de la Función Ejecutiva. Para jubilados, otros servidores públicos fuera de ese grupo y el sector privado, el adelanto no es obligatorio. ❓ ¿El sector privado también debe adelantar el pago del décimo tercer sueldo 2026 al 16 de noviembre? No. En el sector privado el adelanto es opcional.

Si el empleador privado no adelanta el pago, se mantiene el plazo habitual hasta el 24 de diciembre. En caso de que el trabajador no reciba el décimo tercero hasta esa fecha, puede presentar una denuncia administrativa ante el Ministerio del Trabajo.

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