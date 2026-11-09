Conozca cuándo se debe pagar el décimo tercer sueldo en Ecuador en 2026

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El décimo tercer sueldo representa uno de los ingresos adicionales que reciben los trabajadores en Ecuador durante el último mes del año. Este beneficio laboral permite afrontar los gastos de la temporada navideña y cuenta con fechas y modalidades específicas de pago, según el tipo de empleador y la decisión de cada trabajador.

Fecha límite para pagar el décimo tercer sueldo en Ecuador

El sector privado debe cumplir con el pago del décimo tercer sueldo acumulado hasta el 24 de diciembre de 2026. Este plazo corresponde a los trabajadores que eligieron recibir el beneficio en un solo desembolso y no mediante pagos mensuales.

En el sector público, el Gobierno dispuso un adelanto para las instituciones de la Función Ejecutiva. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano fijó el 16 de noviembre de 2026 como fecha límite para que estas entidades cancelen los valores correspondientes a noviembre y diciembre a los servidores que reciben mensualmente la décima tercera remuneración.

La disposición consta en el Acuerdo Ministerial Nro. MTDH-2026-039, suscrito el 6 de noviembre por la ministra de Trabajo, Diana Ramírez.

Las demás instituciones públicas también pueden anticipar el pago, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestaria. En el sector privado, los empleadores tienen la opción de adelantar el beneficio, pero no están obligados a hacerlo.

Cómo se calcula el décimo tercer sueldo

El décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, equivale a la doceava parte de las remuneraciones computables que recibió el trabajador durante el período correspondiente.

Para calcularlo, el empleador suma los ingresos que forman parte de la base de cálculo y divide el resultado para 12. Entre estos rubros constan:

Sueldo básico u ordinario.

Horas extras y suplementarias.

Comisiones.

Bonificaciones recurrentes y otros pagos salariales habituales.

Por ejemplo, una persona que acumuló 12 000 dólares en remuneraciones computables durante el período recibirá 1 000 dólares por concepto de décimo tercer sueldo.

Por eso, el monto no depende exclusivamente del último salario mensual. Los ingresos variables también influyen en el valor final del beneficio.

Pago mensual o acumulado del bono navideño

Los trabajadores pueden elegir entre dos modalidades para recibir el décimo tercer sueldo.

La primera consiste en recibir cada mes la parte proporcional del beneficio, que se incorpora al rol de pagos. La segunda permite acumular los valores y cobrar el monto completo en la fecha establecida para el desembolso anual.

Quienes deseen cambiar de modalidad deben comunicar su decisión al empleador entre el 1 y el 15 de enero del año correspondiente.

Qué pasa si el trabajador sale de la empresa antes de devengar el décimo tercero

El Acuerdo Ministerial Nro. MTDH-2026-039 también establece un procedimiento para los casos en que un trabajador recibe el décimo tercer sueldo por adelantado y termina la relación laboral antes de devengar todo el beneficio.

Durante la liquidación de haberes, el empleador debe determinar cuánto corresponde al tiempo efectivamente trabajado y descontar la parte proporcional que el empleado todavía no devengó.

Multas por incumplir el pago del décimo tercer sueldo

El incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con el décimo tercer sueldo puede generar sanciones de hasta 20 salarios básicos unificados.

Por ello, los empleadores deben considerar los plazos establecidos para cada sector y la modalidad de pago que eligió el trabajador.

Décimo tercer sueldo; preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta cuándo se debe pagar el décimo tercer sueldo en Ecuador en 2026? El sector privado debe pagar el décimo tercer sueldo acumulado hasta el 24 de diciembre de 2026.

Contexto: Este plazo corresponde a los trabajadores que eligieron acumular el bono navideño y recibirlo en un solo desembolso, en lugar de cobrarlo mensualmente. ❓ ¿Cuándo se pagará el décimo tercer sueldo a los servidores públicos de la Función Ejecutiva? Las instituciones de la Función Ejecutiva deben cancelar el décimo tercer sueldo hasta el 16 de noviembre de 2026 a los servidores que reciben este beneficio mensualmente.

Contexto: El Gobierno dispuso el adelanto de los valores correspondientes a noviembre y diciembre. La medida consta en el Acuerdo Ministerial Nro. MTDH-2026-039, suscrito el 6 de noviembre por la ministra de Trabajo, Diana Ramírez. ❓ ¿Qué instituciones públicas deben adelantar el pago del décimo tercer sueldo en noviembre de 2026? Las instituciones de la Función Ejecutiva deben realizar el pago hasta el 16 de noviembre a los servidores que reciben la décima tercera remuneración mensualmente.

Contexto: Las demás instituciones públicas también pueden anticipar el desembolso, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestaria. ❓ ¿Las empresas privadas están obligadas a adelantar el décimo tercer sueldo en Ecuador? No. Los empleadores del sector privado pueden adelantar el pago, pero no tienen la obligación de hacerlo.

Contexto: Para quienes eligieron la modalidad acumulada, el plazo máximo de pago es el 24 de diciembre de 2026.

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