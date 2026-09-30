¿Hasta cuándo se paga el décimo tercer sueldo en Ecuador en 2026?

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El anuncio del Gobierno sobre el pago anticipado del décimo tercer sueldo abrió una diferencia en el calendario de entrega de este beneficio para los trabajadores públicos y privados. Este 30 de septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa también invitó a las empresas a adelantar el desembolso.

La medida anunciada por el Ejecutivo incluye únicamente al sector público. Para los empleadores privados, el mandatario planteó que se sumen a la iniciativa. “Las familias ecuatorianas se lo van a agradecer”, expresó.

Este año, el décimo tercer sueldo se entregará el 16 de noviembre para quienes trabajan en el sector público. No es una decisión fácil, pero sé lo que significa para miles de hogares ecuatorianos.



Al sector privado lo invitamos a sumarse. Las familias ecuatorianas se lo van a… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 30, 2026

Hasta cuándo se paga el décimo tercer sueldo en el sector privado

En el sector privado, el décimo tercer sueldo debe pagarse hasta el 24 de diciembre. Ese es el plazo legal para entregar el beneficio a los trabajadores en relación de dependencia.

Las empresas pueden realizar el depósito antes de esa fecha. Algunas compañías lo cancelan hasta el 15 de diciembre, aunque el momento del desembolso puede variar según su disponibilidad de recursos, dentro del plazo establecido.

El llamado de Noboa a anticipar el pago no implica que la fecha anunciada para los empleados públicos se aplique también a los trabajadores privados.

Esta remuneración se conoce como ‘bono navideño’ porque habitualmente se entrega en diciembre, antes de las festividades de Navidad y Fin de Año.

¿Cuándo recibirán el décimo tercero los empleados públicos?

Para los empleados del sector público, el Gobierno fijó el 16 de noviembre de 2026 como fecha de pago del décimo tercer sueldo.

El Ejecutivo ya anticipó la entrega de este beneficio el año pasado. En esta ocasión, el anuncio vuelve a situar el desembolso antes del mes en que generalmente se paga.

Cómo se calcula el décimo tercer sueldo

El décimo tercer sueldo está regulado por el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. Corresponde a la doceava parte de la remuneración anual del trabajador.

El cálculo considera lo recibido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Para el beneficio correspondiente a 2026, el período comprende del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026.

Quienes llevan menos de un año trabajando reciben un valor proporcional al tiempo laborado.

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