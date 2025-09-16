El 15 de septiembre de 2025, la Policía Nacional ejecutó el operativo Libertad 741, en Quito. Durante esta acción, los agentes capturaron a dos sujetos supuestamente vinculados con delitos de extorsión.

La investigación inició gracias a la denuncia de una mujer, quien reportó haber recibido amenazas de individuos que exigían dinero a cambio de no atentar contra su vida. Este testimonio permitió que el personal especializado activara de inmediato los protocolos de seguridad e investigación.

Captura de los sospechosos

Los agentes localizaron y aprehendieron a los presuntos responsables. Se trata de Luis G. y Jonathan E. Este último registra antecedentes por hurto, robo, tenencia y porte de armas, además de extorsión e intimidación. Las autoridades resaltaron que el seguimiento rápido y coordinado facilitó la neutralización de la amenaza.

En el procedimiento, los policías intervinieron con técnicas de investigación que permitieron cerrar el cerco a los sospechosos y evitar que continuaran con sus actividades delictivas. La intervención culminó sin incidentes, lo que garantizó tanto la seguridad de la víctima como de la ciudadanía en general.

Evidencias encontradas

Durante el operativo, los uniformados se incautaron de varios elementos considerados como indicios. Entre ellos constan un comprobante bancario y tres dispositivos móviles. Los investigadores trasladaron estas evidencias a la unidad correspondiente para el respectivo análisis técnico y jurídico.

Estos elementos, según la Policía, resultan clave para fortalecer la investigación y determinar con mayor claridad la participación de los detenidos en otros hechos similares. La recopilación de pruebas busca también respaldar el proceso judicial que enfrentan los aprehendidos.

Compromiso institucional

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana. La institución recalcó que mantiene un trabajo permanente contra la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad pública. Con estas acciones, aseguró que continuará protegiendo la vida y la integridad de la población.

El operativo Libertad 741 se suma a las intervenciones que buscan frenar las amenazas y el cobro de dinero ilícito en diferentes zonas del país. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo, con el fin de activar de manera inmediata los mecanismos de respuesta.

