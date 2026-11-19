Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El inicio del feriado del 20 de noviembre impulsa el interés por el Festival Internacional de Artes Vivas. Transporte, alojamiento, gastronomía, tours y entradas forman parte de los gastos que deben considerar quienes planean visitar Loja.

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Festival de Loja 2026: ¿cuánto cuesta planificar el viaje?

El Festival de Loja 2026 se desarrolla hasta el 22 de noviembre y coincide con el feriado nacional del viernes 20 de noviembre de 2026. La cercanía de la fecha ha incrementado el interés de las personas por conocer qué actividades se realizarán en la ciudad y cuánto dinero se requiere para viajar y participar en los eventos programados.

De acuerdo con las tendencias de búsqueda en Google, términos como “feriado Ecuador”, “por qué es feriado” y “Festival de Loja” figuran entre las consultas más frecuentes de los usuarios. El feriado fue dispuesto mediante la suspensión de la jornada laboral para los sectores público y privado con el objetivo de incentivar la movilidad interna, el turismo y la participación ciudadana alrededor del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Entre las principales inquietudes de quienes planean asistir están los costos de transporte, hospedaje, alimentación y acceso a las actividades artísticas.

Transporte y hospedaje para asistir al festival

Una de las primeras decisiones para quienes visitarán la ciudad es el medio de transporte. Loja puede ser alcanzada por vía aérea o terrestre.

Los vuelos desde Quito son operados por Aeroregional, con rutas en horarios de mañana y tarde. Según los valores publicados en la página web de la aerolínea, un boleto de ida puede costar entre 110 y 170 dólares. Con ello, un viaje completo podría alcanzar aproximadamente los 350 dólares.

Para quienes optan por el bus interprovincial, los precios varían según la ruta y el tipo de unidad. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) regula el tarifario con los precios más bajos. Desde Quito las tarifas oscilan entre 22,57 y 33,35 dólares. Desde Guayaquil los boletos cuestan entre 15,81 y 20 dólares, mientras que desde Cuenca la tarifa referencial es de 10,78 dólares.

En cuanto al alojamiento, el costo promedio de una noche de hotel en Loja se ubica en alrededor de 25 dólares. Las plataformas digitales muestran alternativas que van desde 19 hasta 100 dólares, dependiendo de la categoría, el tipo de habitación y los servicios complementarios disponibles.

💸 ⟫ https://t.co/Di1PSsSn6P | La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) explicó cuáles serán los canales disponibles durante este feriado https://t.co/Zopnp1n7sg — El Comercio (@elcomerciocom) November 19, 2026

Tours y sitios para recorrer durante la visita

El Festival de Loja 2026 también motiva a muchos visitantes a explorar otros atractivos de la provincia. En las plataformas de viajes se promocionan paquetes turísticos de distinta duración.

Los recorridos de dos días y una noche se ofrecen desde aproximadamente 210 dólares, mientras que los de tres días alcanzan alrededor de 280 dólares. Estos paquetes incluyen transporte, alojamiento, entradas al festival, guía turístico, desayuno y visitas guiadas.

Entre los destinos promocionados están Malacatos y Vilcabamba. También se anuncian actividades de senderismo y recorridos vinculados con las rutas del café. Otras opciones contemplan visitas a la Basílica de la Virgen de El Cisne, al parque recreacional Jipiro, fincas de café orgánico, centros de conservación de animales y orquídeas, además de recorridos culturales y visitas a talleres y mercados de artesanías del pueblo Saraguro.

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Gastronomía y entradas para los espectáculos

La experiencia del Festival de Loja 2026 también incluye la oferta gastronómica local. Entre los platos tradicionales destacan la cecina lojana, cuyos precios fluctúan entre 5 y 12 dólares, y el repe lojano, que puede adquirirse entre 3 y 7 dólares.

Además, los tamales o humitas tienen valores desde uno hasta tres dólares. Los dulces tradicionales y el café presentan precios que oscilan entre dos y ocho dólares. Los costos dependen del establecimiento donde se consuman, ya sea un mercado, hotel o una de las cafeterías de especialidad de la ciudad.

Respecto de los espectáculos, el festival contempla 50 funciones. De ellas, 22 son gratuitas y 28 requieren entrada pagada. Las actividades con costo tienen un valor único de cinco dólares por persona.

Agenda del Festival: obras gratuitas y pagadas durante el feriado

Jueves 19 de noviembre

Danza | Asfalto Hora: 10:00 Lugar: Centro Cultural Alfredo Mora Reyes Entrada libre

Teatro | Mateo y Spondylus Hora: 17:00 Lugar: Escenario Parque Central (Bernardo Valdivieso, entre Simón Bolívar y José Antonio Eguiguren) Entrada libre

Circo | La Artista Hora: 20:00 Lugar: Teatro Benjamín Carrión Mora Entrada: USD 5

Circo | Grotte Hora: 20:00 Lugar: Teatro Segundo Cueva Celi Entrada: USD 5



Viernes 20 de noviembre

Teatro | El fruto del amor Hora: 19:00 Lugar: Teatro Segundo Cueva Celi Entrada: USD 5

Teatro | Técnicos Hora: 20:00 Lugar: Teatro Benjamín Carrión Mora Entrada: USD 5



Sábado 21 de noviembre

Danza | Comunidades Faunas Hora: 11:00 Lugar: Parque Jipiro Entrada libre

Teatro | Monás, la real sustancia de las cosas Hora: 11:00 Lugar: Centro Cultural Alfredo Mora Reyes Entrada: USD 5

Monólogo | La Escoba Hora: 18:00 Lugar: Teatro Bolívar Entrada: USD 5



Domingo 22 de noviembre

Teatro | 4 gritos en la oscuridad Hora: 10:00 Lugar: Teatro Bolívar Entrada libre

Teatro | Todo por amor Hora: 11:00 Lugar: Teatro Bolívar Entrada libre

Teatro | Nada era un misterio: El enigmático caso de la Continental Company Hora: 11:00 Lugar: Teatro Benjamín Carrión Mora Entrada: USD 5

Teatro | Nada que celebrar Hora: 15:00 Lugar: Teatro Bolívar Entrada libre

Teatro | Desamor Hora: 16:00 Lugar: Teatro Bolívar Entrada libre

Teatro | Los niños y el sabio Hora: 17:00 Lugar: Centro Cultural Alfredo Mora Reyes Entrada libre



Feriado por Festival de Loja 2026; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto cuesta viajar al Festival de Loja 2026 desde Quito? Viajar al Festival de Loja 2026 desde Quito puede costar entre 22,57 y 33,35 dólares por trayecto en bus o entre 110 y 170 dólares por vuelo de ida. Un viaje aéreo completo podría alcanzar aproximadamente 350 dólares.

Los costos de transporte varían según el medio elegido. Aeroregional opera vuelos entre Quito y Loja, mientras que las cooperativas de transporte interprovincial ofrecen tarifas reguladas y diferenciadas según el tipo de unidad. ❓ ¿Cuánto cuesta el alojamiento durante el Festival de Loja 2026? El hospedaje en Loja tiene un costo promedio de 25 dólares por noche, aunque existen opciones que van desde 19 hasta 100 dólares.

Las tarifas publicadas en plataformas digitales dependen de factores como la categoría del alojamiento, el tipo de habitación y servicios complementarios como piscina o espacios fitness. ❓ ¿Cuánto cuestan las entradas del Festival de Loja 2026? Las funciones pagadas del festival tienen un valor de 5 dólares por entrada.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja contempla 50 funciones. De ellas, 28 son pagadas y 22 gratuitas, por lo que los visitantes pueden combinar actividades sin costo con espectáculos que requieren boleto. ❓ ¿Qué incluyen los tours para visitar el Festival de Loja 2026? Los tours de dos días y una noche cuestan desde 210 dólares y los de tres días desde 280 dólares; incluyen transporte, alojamiento, entradas al festival, guía turístico, desayuno y visitas guiadas.

Los paquetes turísticos se promocionan para quienes desean combinar la asistencia al festival con recorridos por atractivos de la provincia, como Malacatos, Vilcabamba, rutas del café y otros espacios turísticos. ❓ ¿Cuánto dinero se necesita para comer durante el Festival de Loja 2026? Los platos típicos tienen precios que van desde 1 hasta 12 dólares, dependiendo de la preparación y el establecimiento.

La cecina lojana cuesta entre 5 y 12 dólares; el repe lojano, entre 3 y 7 dólares; los tamales o humitas, entre 1 y 3 dólares; mientras que los dulces tradicionales y el café tienen precios que oscilan entre 2 y 8 dólares. Los valores cambian según si se consumen en mercados, hoteles o cafeterías de especialidad.

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