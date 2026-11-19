Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El descanso nacional del viernes 20 de noviembre de 2026 modificará las actividades habituales en Ecuador. Mientras los trabajadores de los sectores público y privado tendrán una jornada libre, los bancos privados mantendrán alternativas para que sus clientes realicen operaciones financieras. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) explicó cuáles serán los canales disponibles durante este feriado.

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¿Qué servicios ofrecerán los bancos durante el feriado del 20 de noviembre?

Los bancos privados garantizarán la continuidad de los servicios financieros a escala nacional mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y medios electrónicos, informó Asobanca.

El gremio recomienda a los clientes consultar los canales oficiales de cada entidad para conocer la disponibilidad de los servicios de atención durante el viernes 20 de noviembre.

Estas alternativas permitirán realizar distintas operaciones sin depender exclusivamente de la atención en agencias bancarias. Cada canal ofrece opciones específicas para quienes necesiten retirar dinero, depositar, transferir o pagar durante el día de descanso.

Cajeros automáticos permitirán retirar y depositar dinero

Los cajeros automáticos serán una de las alternativas para los clientes que necesiten realizar operaciones durante el feriado. Estos dispositivos permiten efectuar retiros y depósitos.

Los usuarios podrán recurrir a estos puntos de servicio de acuerdo con la disponibilidad de cada entidad financiera.

Corresponsales no bancarios ofrecerán servicios en todos los cantones

Los corresponsales no bancarios (CNB) también forman parte de las opciones de atención de la banca privada. Según Asobanca, estos establecimientos estarán disponibles en todos los cantones del país.

A través de estos puntos, los clientes podrán realizar transferencias, retiros y pagos. Los corresponsales funcionan en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios.

Esta alternativa permite acceder a diferentes operaciones financieras fuera de las agencias tradicionales.

Banca digital permitirá realizar transacciones durante el feriado

Los canales electrónicos también estarán entre las opciones para los clientes. La banca digital permite realizar operaciones financieras desde celulares, tabletas y computadoras.

Asobanca recomienda utilizar estos medios porque ofrecen comodidad, seguridad y rapidez para efectuar transacciones.

De esta manera, los usuarios podrán recurrir a las plataformas digitales de sus respectivas entidades durante el viernes 20 de noviembre, según los servicios que ofrezca cada banco.

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¿Dónde consultar la atención de los bancos durante el feriado?

Asobanca recomienda revisar los canales oficiales de cada entidad financiera para conocer la disponibilidad de los servicios durante el día de descanso.

Esta consulta permitirá identificar las alternativas de atención antes de realizar una operación bancaria.

El feriado del viernes 20 de noviembre corresponde a una suspensión extraordinaria de la jornada laboral dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo 507. La medida rige en todo Ecuador y no será recuperable.

Aunque las actividades laborales se suspenderán en los sectores público y privado, los bancos privados mantendrán alternativas para garantizar la continuidad de los servicios financieros mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales.

Funcionamiento de bancos durante el feriado; preguntas frecuentes

❓ ¿Los bancos atenderán durante el feriado del viernes 20 de noviembre de 2026 en Ecuador? Los bancos privados mantendrán alternativas de atención mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y canales electrónicos durante el feriado del viernes 20 de noviembre.

Contexto: La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) informó que estos canales permitirán mantener la continuidad de los servicios financieros a escala nacional, aunque las actividades laborales estarán suspendidas en los sectores público y privado. ❓ ¿Qué servicios bancarios estarán disponibles durante el feriado del 20 de noviembre? Los clientes podrán retirar y depositar dinero, realizar transferencias y efectuar pagos mediante los canales habilitados por las entidades financieras.

Contexto: Las alternativas incluyen cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas de banca digital. La disponibilidad de cada operación dependerá de los servicios que ofrezca cada entidad. ❓ ¿Se podrá retirar dinero de los bancos durante el feriado de noviembre? Sí. Los clientes podrán retirar dinero mediante cajeros automáticos y corresponsales no bancarios, de acuerdo con la disponibilidad de cada entidad.

Contexto: Los cajeros automáticos también permiten realizar depósitos. Estos dispositivos estarán entre las principales alternativas para quienes necesiten efectivo durante el viernes 20 de noviembre. ❓ ¿Dónde se podrán realizar transferencias y pagos durante el feriado del 20 de noviembre? Los clientes podrán realizar transferencias y pagos mediante corresponsales no bancarios y canales de banca digital.

Contexto: Los corresponsales funcionan en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios. Según Asobanca, estos establecimientos estarán disponibles en todos los cantones del país. ❓ ¿Qué son los corresponsales no bancarios y qué operaciones permiten realizar durante el feriado? Son establecimientos comerciales que ofrecen servicios financieros en nombre de las entidades bancarias. Durante el feriado permitirán realizar transferencias, retiros y pagos.

Contexto: Estos puntos funcionan en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios. Su presencia en todos los cantones del país amplía las alternativas de atención fuera de las agencias tradicionales.

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