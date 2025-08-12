El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 83, que modifica el cálculo del precio de los combustibles importados en Ecuador. Según el documento, desde este 12 de agosto de 2025, el precio de estos derivados de petróleo se calcula tomando como base el mercado internacional, ajustado por calidad y sumando costos de transporte, seguro, almacenamiento y distribución. Además, se añade un margen para la abastecedora.

El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), Oswaldo Erazo, explicó que el Decreto Ejecutivo 83, emitido por el presidente Noboa el 11 de agosto de 2025, no libera el precio de las gasolinas extra y ecopaís.

Precios de combustibles siguen bajo control estatal

Erazo señaló que el decreto mantiene el sistema de bandas, con ajustes mensuales, y conserva los subsidios. Actualmente, la gasolina extra recibe un subsidio de cuatro centavos por galón y la ecopaís de un centavo, según la tabla de Petroecuador. “El precio sigue regulado por el Estado, no se ha liberado”, afirmó.

Nuevo margen para abastecedoras de combustibles

La novedad del decreto, según Erazo, es que desglosa y reconoce un margen de ganancia para la abastecedora. En este momento, Petroecuador es la única empresa que cumple ese rol, importando y distribuyendo combustibles a las comercializadoras, que luego los entregan a las más de 1 200 estaciones de servicio del país.

Este ajuste no modifica la ganancia de las gasolineras ni de las comercializadoras, pero podría provocar un incremento adicional en los precios al consumidor final.

Reconocimiento de costos financieros

Para el dirigente, la medida “transparenta” ciertos costos del negocio, ya que incluye factores como el transporte, almacenaje, capital de trabajo, entre otros. Sin embargo, reiteró que la Camddepe espera que el Gobierno también revise el margen de comercialización, que no ha sido actualizado.

Situación financiera de estaciones

Erazo advirtió que la situación financiera de muchas estaciones de servicio es compleja. La Cámara espera ser recibida por la ministra de Finanzas para exponer el problema y presentar sus solicitudes.

Hasta el momento, la única respuesta ha sido una carta de la viceministra de Hidrocarburos solicitando información adicional frente a su pedido.

Asimismo, Erazo informó que la tarde del 12 de agosto de 2025, la Camddepe realizará una reunión urgente de directorio para abordar el Decreto 83.

Beneficios del cambio

El Gobierno estima que con el nuevo cálculo del precio de los combustibles importados, Ecuador tendrá ingresos adicionales de 915 millones de dólares hasta diciembre de 2026, 404 millones de dólares más que con el método anterior.

La vocera Carolina Jaramillo indicó que el objetivo es focalizar subsidios y mejorar la eficiencia estatal, descartando que se trate de una eliminación de subsidios.

“Los subsidios tienen que ir a quienes realmente los necesitan. Yo no hablaría de eliminación de subsidios porque el Decreto 83 hace una actualización del cálculo de los combustibles”, dijo Jaramillo la mañana de este martes 12 de agosto.