El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 83, que reforma al Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos y establece cambios para el cálculo del precio de los combustibles en Ecuador.

La disposición entró en vigor este martes, 12 de agosto de 2025. La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, dio detalles sobre el proceso.

Más noticias

Nuevos precios de los combustibles en Ecuador

En el informe semanal de la portavoz del Gobierno, desde el Palacio de Carondelet, en el Centro de Quito, la consulta fue sobre si la reforma cambia el sistema de bandas que ya se encontraba en vigor en el país.

La portavoz indicó que se aplicará un sistema de bandas que permite subir o bajar el precio hasta un 5 % mensual según el mercado.

¿Qué incluye el cambio?

El proceso incluye el cálculo real de la importación del combustibles, con una rentabilidad mínima de 10,78% para las empresas.

Según Jaramillo, el impacto esperado entre agosto de 2025 y diciembre de 2026 es que el Estado podría recibir 915 millones de dólares; es decir, 404 millones más que con el método que se venía aplicando.

Jaramillo agregó que la política del Gobierno es la eficiencia del Estado. “Los subsidios tienen que ir a quienes realmente los necesitan”.

Aunque, aclaró: “Yo no hablaría de eliminación de subsidios porque el Decreto 83 hace una actualización del cálculo de los combustibles”.

Los nuevos precios desde este 12 de agosto

A partir de este 12 de agosto de 2025, el galón de gasolina extra y de ecopaís sube de 2,63 a 2,75 dólares, lo que implica un incremento de 12 centavos por galón.

En el caso de la gasolina súper, el precio referencial, que hasta el 11 de agosto era de 3,48 dólares, pasará a 3,57.