El calendario tributario marca el ritmo fiscal de cada año y, en 2026, las personas naturales deberán cumplir varias obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Calendario tributario 2026 para personas naturales en Ecuador

Las personas naturales son individuos que trabajan o generan ingresos a su nombre, como empleados, profesionales independientes, freelancers, arrendadores o pequeños comerciantes, y que deben cumplir obligaciones tributarias ante el SRI, como declarar impuestos, presentar anexos y otros reportes, según su actividad económica y nivel de ingresos. Conocer las fechas clave y estas responsabilidades permite evitar multas, intereses y problemas legales.

Es importante considerar que existen obligaciones mensuales y anuales, explicó Idrián Estrella, especialista tributario. A continuación le detallamos las más relevantes para las personas naturales.

Obligaciones que se cumplen durante todo el año

Las personas naturales que realizan actividades gravadas con la tarifa del 15% del IVA deben presentar su declaración mensual, como ocurre con los profesionales que prestan servicios profesionales. Esta obligación se cumple según el noveno dígito de la cédula o RUC.

Además, quienes realicen envíos de dinero al exterior están obligados a declarar y pagar mensualmente el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por montos superiores a 1 446 dólares en 2026 o compras con tarjeta por más de 5 188,26 dólares anuales. También se realiza según el noveno dígito de la cédula o RUC.

Reportes de enero y febrero

Durante enero y febrero, todas las personas naturales que tienen empleados a su cargo deben presentar ante el SRI el anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP).

Este es un reporte obligatorio que detalla los sueldos, salarios, aportes al IESS y otros beneficios pagados durante el año anterior, en este caso 2025. Esta obligación aplica incluso para pequeños negocios o profesionales que contratan personal de manera formal.

En enero también corresponde presentar la declaración del IVA para quienes están obligados a declarar el impuesto de forma semestral, aplicable a servicios gravados con tarifa 0% de IVA, como el arriendo de bienes.

Gastos personales: una clave para pagar menos impuestos

En febrero, las personas naturales, en relación de dependencia que presentaron su proyección de gastos en 2025, deben entregar el Anexo de Gastos Personales, donde se detallan los consumos reales en salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta y turismo, señaló el experto tributario.

En el mismo mes, las personas naturales, en relación de dependencia, deben entregar la proyección de gastos personales a los empleadores, un documento que permite reducir el valor del impuesto a la renta (IR) que se pagará en 2026. Este paso resulta clave para quienes perciben ingresos medios y altos.

Marzo: declaración del impuesto a la renta

En marzo, las personas naturales deben declarar el impuesto a la renta correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025. Esta obligación aplica tanto para empleados que superan la base imponible como para trabajadores independientes.

El monto a pagar depende de los ingresos, los gastos deducibles y las retenciones realizadas durante el año.

