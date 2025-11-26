Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Las compras vía courier en Ecuador registran una caída sostenida desde junio de 2025, cuando el Gobierno de Daniel Noboa aplicó una tasa fija de 20 dólares por cada paquete que ingresa bajo el régimen 4×4. Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), muestran un cambio en el comportamiento de consumo y en el uso de este sistema.

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Compras 4×4 caen en Ecuador tras la aplicación de la tasa

Desde el 16 de junio de 2025, los envíos personales de hasta 4 kilos y un valor máximo de 400 pagan una tarifa de 20 dólares. El cobro se realiza cuando el courier presenta la Declaración Aduanera Simplificada. Antes de esta regulación, las compras por Amazon, Temu o Shein no pagaban aranceles ni impuesto al valor agregado (IVA), más allá del costo del envío.

La medida tiene un objetivo claro: frenar el uso comercial informal del régimen 4×4 y proteger a la industria nacional, especialmente a sectores como el textil y el calzado, que han denunciado competencia desleal.

Evolución de las compras en 2025

Las cifras del BCE, recogidos por el Ministerio de Producción y publicados el 19 de noviembre de 2025, reflejan el impacto inmediato. En mayo de 2025, antes de la aplicación de la tarifa, las compras vía courier llegaron a 105 millones de dólares. Para junio cayeron a 92 millones de dólares. En julio y agosto el descenso continuó, con 71 millones de dólares y 70 millones de dólares respectivamente. Para septiembre, el monto se redujo a 68 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de 2025, el total acumulado fue de 743 millones de dólares, un monto elevado pese a la desaceleración registrada desde la entrada en vigor de la tasa.

Comparación con 2024

Aunque las compras se desaceleraron desde junio de 2025, el uso del régimen sigue siendo más del doble que un año atrás. Entre enero y septiembre de 2024, el monto llegó a 305 millones de dólares, muy por debajo de los 743 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Esto evidencia que, pese al nuevo costo, la demanda por compras internacionales se mantiene fuerte.

¿Qué productos se pueden importar bajo el sistema 4×4?

El régimen permite traer artículos de uso personal con un valor máximo de 400 dólares y un peso de hasta 4 kilos. Entre los productos autorizados están ropa, zapatos, artículos para el hogar, tabletas, celulares, una laptop, videojuegos, dispositivos electrónicos pequeños y vitaminas. Todos los bienes deben destinarse exclusivamente a uso personal y no pueden comercializarse en el país.

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