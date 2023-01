China compra el 68% de las exportaciones ecuatorianas no petroleras no mineras

La empresa Santa Priscila es la primera exportadora de camarón del país. Es el primer proveedor de este producto en el mercado de Estados Unidos. Foto: Santa Priscila

Redacción El Comercio (I)

China se consolida como el primer mercado para las exportaciones de los productos no petroleros no mineros. Eso reflejan las cifras de ventas en los 11 meses del 2022.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) informa en su boletín Expordata que las ventas al país asiático crecieron en 68% hasta noviembre. China compró USD 4 040 millones frente al 2021 que fueron USD 2 411 millones exportados.

De ese valor, USD 3 363 millones corresponden al camarón, con lo cual se convierte en el principal producto ecuatoriano que va a ese destino. Los otros son -en menor proporción- la madera y manufacturas, banano y plátano, alimentos para animales y productos de la pesca y crustáceos.

Con ese comportamiento del mercado asiático, el acuerdo comercial entre Ecuador y China es crucial para incrementar las ventas, pero supone enormes retos por las exigentes normas sanitarias y de otros aspectos que tienen las autoridades de ese país.

Las negociaciones de ambos países entraron en su última fase. Se han cerrado 16 de los 17 capítulos y se proyecta un potencial incremento de exportaciones cercano a los USD 1 000 millones, informó el Ministerio de Producción.

Los cambios para los camaroneros

Antes, las ventas eran de USD 1 300 millones anuales, pero ahora se espera superar los USD 7 000 millones, dijo en diciembre el presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, Juan José Camposano.

Camposano expuso que China es un merado de un tamaño excepcional, pero hay que estar preparado con la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes y se lo logra se aspira crecer en las exportaciones al primer destino comercial del crustáceo.

Los otros mercados de exportación

Estados Unidos, el segundo destino comercial, registró un incremento del 12% en el mismo periodo. Junto con la Unión Europea, los tres principales destinos concentraron el 65% del valor exportado.

Uno de los productos que apalanca el crecimiento de las exportaciones no petroleras-no mineras es el camarón, cuya comercialización se incrementó en 43% hasta noviembre frente al mismo mes del 2021. Se vendieron USD 6 794 millones hacia todos los destinos.

En el caso del banano se registra una reducción de 7% en el valor exportado. Las exportaciones de enlatados de pescado y de flores incrementaron en 9% y 3%, respectivamente.

Las exportaciones no petroleras no mineras tuvieron un crecimiento interanual del 17% hasta noviembre. En valor representan USD 16 790 millones, que son el 56% del total de exportaciones del país.

Las expectativas del sector exportador

Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, comenta que gran parte de este desempeño se explica por el repunte del sector acuícola y pesquero, que ha incrementado su demanda por la mayor penetración de mercados, y especialmente uno de los más grandes, como es Asia.

La lección del 2022 es que, si bien se tendrá un resultado récord en exportaciones, es necesario continuar trabajando en los principales desafíos para que todo el resto de subsectores pueda sostener el nivel de exportaciones que se han alcanzado.

Se espera que en un contexto de recesión mundial como el que se espera en 2023 afecte en la menor medida posible la producción exportable y el empleo.

El directivo analiza que la existencia de eventos que afecten de manera exógena a las exportaciones se mantiene presente también para este 2023.

Se prevé que Estados Unidos y la Unión Europea, que representan poco más del 40% de las exportaciones no petroleras no mineras, tengan un estancamiento al expandirse a tasas que no superan el 1%. Esto afectará la demanda de productos ecuatorianos en esos mercados.

Ribadeneira cree que la desaceleración de la demanda internacional agudizará un contexto de guerra de precios por posicionar los productos, donde solo prevalecerán los competidores que puedan tener una flexibilidad en su estructura de costos.

En general, las exportaciones totales del país hasta noviembre fueron de USD 30 052 millones, una cifra mayor en 22%, respecto a igual período de 2021.

Visita nuestros portales: