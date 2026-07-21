Chevron exige en EE.UU. pago de millonaria deuda de Ecuador

Las compañías Chevron y TexPet interpusieron una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia para exigir que el Estado ecuatoriano cumpla con el pago de un laudo arbitral derivado del litigio internacional, así se dio a conocer este 21 de julio de 2026.

Petición formal en Washington

El 17 de julio de 2026, Chevron y su filial TexPet presentaron una petición formal ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D. C. Su objetivo consiste en que la justicia norteamericana reconozca, convierta en una resolución ejecutable y ordene el cobro de una compensación económica adeudada por el Estado ecuatoriano.

La cifra exacta reclamada en esta acción legal asciende a 216 190 460,27 de dólares. Este monto total comprende la indemnización fijada originalmente por el tribunal arbitral de La Haya el 17 de noviembre de 2025.

Posteriormente, Ecuador solicitó una corrección a este valor el 5 de febrero de 2026 para ajustar errores de cálculo. En ese momento, y según se publicó en este Medio el 12 de febrero de 2026, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que, dentro del arbitraje internacional iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company (PCA 2009-23), la defensa jurídica del país presentó una solicitud de corrección del Laudo de Cuantificación de Daños emitido el 17 de noviembre de 2025.

A dicho valor se le añaden los intereses acumulados y los gastos y honorarios legales generados por el procedimiento en Estados Unidos.

Los representantes de las demandantes argumentan que el Estado ecuatoriano no ha realizado ningún pago voluntario de las cantidades ordenadas por el tribunal internacional.

Por este motivo, amparados en la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros y en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, decidieron acudir a los tribunales norteamericanos para exigir la ejecución forzosa del fallo.

Antecedentes del litigio internacional

El origen de esta controversia se remonta a las operaciones petroleras desarrolladas en el pasado por el consorcio integrado entre TexPet y la estatal Petroamazonas, las cuales concluyeron en 1992.

Tras su salida del país, la compañía firmó acuerdos de liberación de responsabilidades en la década de los noventa. Sin embargo, en mayo de 2003, comunidades amazónicas iniciaron un juicio ambiental en los tribunales de Lago Agrio, que derivó en una millonaria sentencia contra la empresa tras ser adquirida por Chevron en 2001.

Ante este escenario, Chevron activó en 2009 un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. El punto de inflexión se registró el 30 de agosto de 2018, cuando los árbitros internacionales determinaron que la sentencia de Lago Agrio fue obtenida mediante fraude y corrupción por parte de los abogados de los demandantes.

Desde entonces, el proceso avanzó hacia la fase de cuantificación de daños y costos asumidos por la compañía petrolera para impedir la ejecución de la sentencia ecuatoriana en distintas jurisdicciones globales.

El Estado ecuatoriano no ha emitido aún una respuesta pública oficial frente a esta nueva acción legal interpuesta en Washington.

Preguntas frecuentes sobre el laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano en demanda interpuesta por Chevron

❓ ¿Qué acción legal emprendió Chevron contra el Estado ecuatoriano en Estados Unidos?

Presentó una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia para que se reconozca y ejecute el laudo arbitral emitido a su favor. La demanda busca que la justicia estadounidense convierta el laudo internacional en una orden ejecutable, permitiendo a la compañía avanzar en el cobro de la deuda ante la falta de pagos voluntarios por parte de Ecuador.

❓ ¿A cuánto asciende el monto exacto que reclama la petrolera en los tribunales norteamericanos?

La cifra solicitada es de 216 190 460,27 de dólares. Este monto incluye la indemnización corregida por el tribunal de La Haya tras la revisión de cálculos solicitada por Ecuador, a lo que se suman los intereses acumulados y los costos del actual procedimiento legal en Estados Unidos.

❓ ¿Cuándo se emitió el laudo arbitral que originó este proceso de cobro?

El fallo inicial se dictó el 17 de noviembre de 2025 y fue corregido posteriormente el 5 de febrero de 2026. El tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó previamente que Ecuador incumplió obligaciones internacionales al permitir la ejecución de un juicio considerado fraudulento.

❓ ¿Qué argumentos jurídicos sustentan la demanda de Chevron en Washington?

Las empresas se amparan en la Convención de Nueva York y en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Las normas internacionales permiten el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en tribunales de EE.UU., argumentando además que el Estado ecuatoriano renunció a su inmunidad soberana en este tipo de controversias comerciales.

❓ ¿Cuál es el origen temporal del conflicto entre las partes involucradas?

Se remonta a las operaciones petroleras de TexPet y Petroecuador concluidas en 1992, seguidas por el juicio ambiental de Lago Agrio iniciado en 2003.

Tras más de 17 años de disputas judiciales y arbitrajes internacionales, la controversia evolucionó desde las demandas ambientales locales hasta la actual fase de ejecución de laudos por perjuicios al inversionista extranjero.