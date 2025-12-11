El caso Chevron volvió al debate nacional tras el reciente laudo del Tribunal de Arbitraje Internacional, que ordena a Ecuador pagar 220 millones de dólares a la petrolera estadounidense, muy por debajo de los 3 350 millones que reclamaba. Ahora, el país debe asumir esta obligación y, junto con el Ministerio de Finanzas, decidir si paga de inmediato o negocia un cronograma con la compañía.

El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, recordó este 11 de diciembre de 2025 que el arbitraje se inició en 2009 y avanzó en varias fases debido a su complejidad. La decisión más determinante llegó en agosto de 2018, cuando el tribunal internacional concluyó que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos por denegación de justicia.

El tribunal determinó que las sentencias dictadas en el caso Lago Agrio (Sucumbíos) fueron fraudulentas. Constató que estas decisiones, emitidas en 2011 y 2012, se redactaron con intervención de terceros y bajo prácticas dolosas y corruptas. Instancias judiciales de Países Bajos ratificaron posteriormente esos hallazgos, señaló Larrea en Teleamazonas.

Cómo se redujo la indemnización

Tras la declaración de responsabilidad en 2018, comenzó la etapa para establecer el monto de la compensación. La Procuraduría defendió la posición ecuatoriana durante siete años. Según Larrea, esa estrategia permitió que el tribunal rechazara la mayoría de los reclamos de Chevron.

La pretensión inicial superaba los 3 350 millones de dólares entre daños e intereses acumulados. Con los argumentos técnicos del Estado, la cifra bajó a 220 millones de dólares. Esa reducción representa un ahorro del 93%, aunque implica un impacto fiscal considerable para el país.

Costas pendientes y pasos procesales

Aún falta una fase final que definirá las costas arbitrales. Ecuador dispone de dos opciones procesales inmediatas: solicitar correcciones al laudo por errores materiales o presentar una acción de anulación ante la justicia de Países Bajos. El país tiene una semana para lo primero y tres meses para lo segundo.

Sin embargo, el pago sigue siendo obligatorio. El Ministerio de Finanzas deberá decidir si realiza un pago inmediato o si propone a Chevron un cronograma. Cualquier negociación será bilateral.

¿Cómo podría Ecuador recuperar lo pagado?

El punto clave, según Larrea, es la acción de repetición, el mecanismo que permite al Estado recuperar los recursos pagados cuando el daño proviene de actos fraudulentos o negligentes de funcionarios públicos.

Sin embargo, esa herramienta solo se activa cuando el Estado termine de pagar la totalidad de la indemnización. Si el pago se hace en cuotas, la acción se habilitará únicamente después de la última.

La Procuraduría impulsa una nueva Ley de Repetición en la Asamblea para corregir vacíos normativos y permitir que el Estado pueda exigir responsabilidad patrimonial a quienes ocasionaron el perjuicio. Una vez cumplida la obligación con Chevron, Ecuador podría iniciar ese proceso para intentar recuperar parte de los recursos.

Información externa: Caso Chevron

