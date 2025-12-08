Un Tribunal Arbitral definió el monto que debe pagar el Estado de Ecuador a Chevron, este lunes 8 de diciembre de 2025, según informó la Procuraduría, institución que aseguró haber reducido el pago en un 93,4% del valor reclamado.

La Procuraduría General del Estado informó que Ecuador evitó el pago de más de 3 130 millones de dólares dentro del arbitraje internacional iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, en el caso conocido como “Chevron III” (Caso CPA 2009-23).

Este proceso correspondió a una fase (Track III) destinada exclusivamente a la cuantificación de daños, luego de que en 2018 se declarara la responsabilidad del país por una supuesta denegación de justicia y otras presuntas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos (TBI).

Laudo anterior declaró responsabilidad del Estado

En la fase previa (Track II), mediante un Laudo emitido el 30 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral determinó la responsabilidad del Ecuador por las violaciones al TBI.

Desde entonces, la Procuraduría y el estudio internacional Foley Hoag LLP, con apoyo de las entidades y autoridades del Gobierno Nacional, enfocaron su defensa en demostrar que los montos planteados por las demandantes eran exagerados, infundados o que carecían de derecho para exigirlos.

Indemnización fijada es inferior a la exigida por Chevron

La pretensión de las demandantes superaba los 3 350 millones de dólares con intereses.

Sin embargo, el Tribunal acogió la mayoría de los argumentos del Estado y fijó una indemnización total de 220 806 941,94 de dólares.

La cantidad es la sumatoria de 180 402 691,43 de dólares por capital y 40 404 250,51 de dólares por intereses pre-laudo.

Con ello, el país evitó el pago de más de 3 130 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del 93,4% del valor reclamado.

Próxima fase del proceso y análisis del laudo

La Procuraduría General del Estado continuará representando al Ecuador en la cuarta fase del arbitraje, relacionada con la determinación de las costas procesales.

De forma paralela, el laudo está bajo un análisis técnico-jurídico para evaluar la viabilidad y conveniencia de eventuales actuaciones posteriores.

