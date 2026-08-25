El café oro de Ecuador sale de fincas de una hectárea y llega a Europa

Los cafetales de la Amazonía, de Manabí y del norte y sur de Ecuador están en plena producción y cosecha del café oro, que -en su mayor parte- se exporta a los mercados de Europa y Estados Unidos. Este café premium atraviesa por un buen momento debido a su alto precio.

El café oro de Ecuador se cotiza en más de 500 dólares el quintal

El café oro de Ecuador, considerado de especialidad, se cotiza por encima de los 500 dólares por quintal, según los productores de Carchi, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Manabí. Estas zonas concentran un buen porcentaje de la superficie destinado al café de especialidad.

El precio subió en los dos últimos dos años en el mercado internacional por varias causas. Una de ellas es que la oferta mundial se redujo por la presencia de las enfermedades, como la roya y broca, comenta Jorge Delgado, director de la Taza Dorada de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé). También, hubo malas condiciones climáticas, como las heladas que afectaron a uno de los mayores productores del mundo, Brasil. En ello coinciden Delgado y Eduardo Michuy, coordinador de Cadenas Productivas de Café de Ayuda en Acción, una oenegé que apoya a agricultores ecuatorianos.

Pero en este contexto de altos precios, el país tiene una reducida participación. Delgado explica que Ecuador apenas produce 150 000 quintales anuales de café frente a una demanda de consumo de 300 000. La cifra representa la débil producción cafetera que comenzó en la década de los 90, luego de una drástica reducción del área de cultivo, de la que no se recupera (ver nota más abajo).

En esa pequeña producción, los cafés orgánicos y de comercio justo ganan espacio. Los agricultores de Mira (Carchi), Loja, tres provincias de la Amazonía, El Oro, Manabí y pequeñas zonas de Pichincha, Cotopaxi y Azuay impulsan ese segmento de especialidad, que en su totalidad se exporta.

Fapecafes, el actor lojano que mueve el mercado del café oro de Ecuador

El café lojano tiene un récord muy largo. Lleva 11 títulos de la Taza Dorada y su café del cantón Quilanga consiguió en 2022 un récord con 92.65 puntos, detalla Anecafé.

Cuando un café sobrepasa los 80 puntos, es considerado como un buen café o de especialidad, dice Jorge Delgado, dirigente de Anecafé. “Loja es para nosotros nuestro gran estandarte a nivel de país”, expresa Delgado sobre la buena calidad del café lojano.

Esa calidad tiene que ver con el modelo de gestión agrícola que funciona en esa provincia y que incluye a productores de Zamora Chinchipe y El Oro, a través de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador (Fapecafes).

Melecio Mayo, presidente de Fapecafes, cuenta que los productores reciben entre 510 y 525 dólares por el café oro. Reciben ese alto valor, porque sus cultivos son libres de deforestación desde 2023, como exige la Unión Europea, y son orgánicos. Desde 2027, la Unión Europea comprará café solamente a las empresas que produzcan sin deforestación.

La organización, desde que se fundó en 2002, transformó la forma de producir café con el objetivo de mejorar la economía y condiciones de vida de los caficultores, dice Mayo. “Las ganancias se distribuyen para el productor. Es un éxito organizarse y seguir manteniendo la asociatividad, incluso con las nuevas generaciones que vienen para producir café”, enfatiza.

Productores de tres provincias cultivan café sin deforestación

Fapecafes agrupa a 800 productores entre las tres provincias, quienes poseen 1 000 hectáreas de café. A su vez, los productores están organizados en seis asociaciones de base. Todos ellos entregan su producción a Fapecafes, la cual posee una planta e infraestructura donde se realiza el lavado y despulpado en la trilladora. Así queda listo para el tostado, indica el dirigente de los caficultores.

Su planta tiene capacidad para procesar tres veces más de lo que producen, dice Mayo; por ello, dan el servicio de trillado a otras organizaciones o productores de café.

Este café oro o de especialidad, con una puntuación de entre 83 y 88 puntos, es exportado directamente por Fapecafes a Francia, que se lleva el 43%; Italia y Alemania. Anualmente, esta organización realiza contratos de 20 contenedores. De esa cantidad, un 5% se vende con la Denominación de Origen de Vilcabamba al mercado alemán y un 5% es café de organizaciones cafetaleras que no pertenecen a Fapecafes.

Mayo comenta que su organización es un regulador del precio del café en el mercado nacional, porque el precio que paga es considerado un referente para los intermediarios para negociar con los caficultores que no pertenecen a los gremios o asociaciones.

Su café también ayuda a conservar el agua y la tierra, destaca Ramiro López, técnico y catador de la Asociación de Producción Cafetalera del Sur Oriente de la Provincia de Loja (Procafeq), que forma parte de Fapecafes. Procafeq está en los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Calvas desde 2001 y agrupa a 141 socios; ellos producen 2 000 quintales al año, los cuales son exportados por Fapecafes.

Pequeños productores de Carchi también cultivan café oro

Los caficultores de Mira persiguen un camino parecido al de sus pares de Loja (Fapecafes). Eduardo Michuy cuenta que en el país trabajan con casi 300 familias caficultoras entre Azuay y Carchi. Las de esta última tienen un mejor nivel de desarrollo, dice el técnico. Se trata de 125 familias (500 personas) que son parte de la Red de Integración Económica de Caficultores del Carchi.

Michuy explica que Ayuda en Acción es una oenegé española que lleva 40 años en Ecuador apoyando a organizaciones de campesinos en diferentes productos. Trabaja en varias líneas estratégicas para reducir la pobreza, bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las estrategias es el desarrollo de cadenas de valor sostenible, como se hace con la red de Carchi desde 2020.

El técnico comenta que el café de especialidad es lo que más pide el consumidor y por ello es un producto de alta demanda en los mercados internacionales y nacionales. Hace 10 años no se demandaba un café de calidad, porque era consumido más en las reuniones familiares. Pero ha evolucionado al punto de que han crecido las cafeterías, ciertas marcas nacionales y también llegan a Ecuador marcas internacionales que quieren ofrecer una experiencia con un café de excelencia, dice Michuy.

Mirando ese comportamiento, se apoya a las familias de Carchi para que sean parte de ese mercado. Cuando empezaron, los caficultores recibían entre 160 y 180 dólares. Pero en este momento ya se benefician de los precios altos: reciben hasta 250 dólares por quintal, porque su café tiene una calificación de 84 y 85 puntos. Inclusive, el 3% de las fincas de la red obtiene un café de excelencia, con 87 y 88 puntos, comenta Michuy. Este tipo de café tiene un precio mayor, por su buena calidad.

La producción de los caficultores de Carchi

La producción anual de la red está entre 300 y 350 quintales, provenientes de 280 a 290 hectáreas. El rendimiento por hectárea creció más de 12% en los últimos años, aunque la mayor parte del grano —90%— sale hacia Loja para su transformación. Solo un 10% se transforma en la propia zona, con marca propia: Entre Montañas. Eso era algo que hace cinco años no existía, ya que todo se vendía a un intermediario.

El logro de la red es haber empezado un proceso transformación muy fuerte. Por ejemplo, se consolidó a nivel comercial y tiene procesos estandarizados en todas las fincas. Por ello, se espera que en dos años la red tenga capacidad para procesar el 25% del café que producen.

Por ahora, la red no logra absorber toda la cosecha de la zona, que oscila entre 1 000 y 1 500 quintales al año, explica el técnico de Ayuda en Acción.

Ecuador perdió 500 000 hectáreas del cultivo del café

Jorge Delgado, dirigente de Anecafé, el punto productivo más alto en la historia de Ecuador fue en 1994 cuando se tuvieron 521 000 hectáreas. En 2025 se contabilizaron 33 926 hectáreas, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) 2025 del INEC.

Desde entonces, no se ha podido recuperar. El año pasado creció la superficie sembrada de café en 10 000 hectáreas frente a 2024: hubo 23 494 hectáreas, según la encuesta Espac de 2024. El área cosechada también creció de 18 533 a 28 137 hectáreas entre los dos años.

En el ranking provincial, Manabí encabezó en ambos años como la mayor productora: 1 150 toneladas en 2024 y 1 602 en 2025. Sucumbíos, Orellana y Napo lideran la producción en la Amazonía. En cambio, Loja se posicionó frente a Pichincha.

Cafetales viejos, falta de tecnificación, escaso apoyo estatal a los caficultores y poco acceso a créditos para los pequeños productores impiden salir de la crisis productiva, coinciden Delgado y Mayo.

Las zonas cafeteleras tienen otro problema: la mano de obra escasea en Loja, porque los jóvenes migran a la minería, en Zamora, comenta López. Por esa causa, el pago de un jornal cuesta 20 dólares más comida,y aun así cuesta encontrar quien coseche.

López agrega que la mayoría de productores de Procafeq es adulto mayor, por lo que hay poca inversión en abono o tecnificación. El acceso al agua se complica también, porque los cafetales suelen ubicarse en zonas de nacimiento hídrico, dentro de sistemas agroforestales.

Ante la oferta limitada, la empresa privada importa café de distintos destinos, como Brasil, Honduras, Vietnam e Indonesia, asegura Delgado.

La Taza Dorada, el concurso que revalorizó la calidad del café de Ecuador

El concurso nacional Taza Dorada comenzó en 2007 y desde entonces el café de Ecuador adquirió protagonismo por cada vez hay café de gran calidad. Delgado comenta que la Taza Dorada llegó para mejorar la calidad del café. Cada año, los caficultores se presentan a este concurso, donde el jurado está compuesto por expertos catadores internacionales reconocidos.

En 2007, los cafés ecuatorianos obtuvieron entre 65.50 y 82 puntos, mientras que en la última edición (2025) alcanzaron entre 88.17 y 91 puntos, indica Anecafé. “Creo que es importante rescatar que ha habido una gran evolución en términos de especialidad. Tuvimos el año pasado una gran sorpresa en Imbabura, como el mayor precio vendido para afuera”, dice Delgado. En una subasta, la libra del café, producido por Andrés Yepez, se vendió en 144,50 dólares y fue calificado con 90.13 puntos.

Los cafés de la Taza Dorada son considerados de especialidad. Por eso, Delgado comenta que el sector del café de especialidad ha tenido una gran evolución. Hay más actores, el productor aporta valor agregado, el café está en subastas internacionales y reluce la gran calidad que tiene el Ecuador para ofrecer al mundo, resalta el dirigente de Anecafé. Aunque este café de especialidad está en crecimiento es poco frente al mercado normal de este producto, dice.

Ecuador produce café de excelencia

Preguntas frecuentes sobre el café de Ecuador