BID otorga crédito de 500 millones de dólares a Ecuador que protegerá programas sociales

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Las fuentes de financiamiento multilateral canalizaron un nuevo desembolso presupuestario para el país. El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) formalizó la entrega de un crédito de 500 millones de dólares a Ecuador bajo la modalidad técnica de Préstamo Especial para el Desarrollo (PED), mecanismo enfocado en respaldar medidas institucionales que promuevan la estabilidad macroeconómica en el territorio nacional.

Destino del crédito del BID de 500 millones de dólares a Ecuador

La asignación financiera se encuentra articulada a un paquete de respaldo internacional encabezado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los recursos están dirigidos al avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la sostenibilidad fiscal, estableciendo como condición la protección de los recursos para programas sociales dirigidos a los segmentos poblacionales con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, evitando su desfinanciamiento.

Soporte a reservas y mercado monetario

En el plano de la liquidez interna, la entidad multilateral puntualizó que los fondos permitirán robustecer el volumen de las reservas en dólares que mantiene el Estado.

Esta inyección de divisas busca actuar como un amortiguador financiero que contribuya de manera directa a la preservación y estabilidad del mercado monetario ecuatoriano.

Condiciones contractuales y cronograma de pagos

La operación de Préstamo Especial para el Desarrollo aprobada por el organismo regional cuenta con parámetros financieros definidos.

La estructura crediticia contempla una vigencia de cancelación fijada a un plazo de siete años, con un período de gracia de tres años y la aplicación de un rendimiento de interés fundamentado en la tasa de referencia SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

Proyección del paquete financiero 2026-2030

Este crédito inicial se inserta dentro de un esquema crediticio más amplio por 7 500 millones de dólares proyectado por el Grupo BID para el ciclo 2026-2030, cifra que podría escalar hasta los 10 500 millones de dólares, de acuerdo con la evolución del clima de inversión.

La asignación general comprenderá tanto endeudamiento soberano con el sector público como financiamiento directo al ámbito corporativo y productivo mediante las entidades BID Invest y BID Lab, ligadas también a la iniciativa Ecuador Crece orientada a vivienda, pymes y capacitación laboral.

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