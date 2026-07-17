Así puedes comprar directo a 200 productores ecuatorianos con este catálogo digital

Un total de 200 productores y organizaciones agrícolas de Ecuador ofrece más de 500 productos a través del catálogo de oferta comercial ‘Del productor a tus manos’, una plataforma digital gratuita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). El catálogo es parte del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola (Pidara).

El sitio está disponible en https://pidara.mag.gob.ec/ y da acceso a productos agrícolas, pecuarios, materia prima y una variedad de artículos con valor agregado y de elaboración artesanal. La herramienta conecta de forma directa a pequeños y medianos productores con compradores de todo el país.

Qué contiene el catálogo digital ‘Del productor a tus manos’ de los productores ecuatorianos

El Ministerio de Agricultura y el Pidara presentaron el catálogo digital de los productores ecuatorianos este martes 14 de julio de 2026 con el objetivo de fortalecer la comercialización del sector agropecuario. La plataforma reúne la oferta de pequeños y medianos productores y organizaciones agropecuarias en un solo espacio digital, sin costo para quienes consultan o publican sus productos.

“Esta es una herramienta innovadora para facilitar el acceso a mercados, fortalecer la comercialización y promover oportunidades de negocio para quienes producen en el campo ecuatoriano”, indicó el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, durante el evento de lanzamiento.

El catálogo incluye productos agrícolas, pecuarios y materia prima, además de bienes con valor agregado y artículos de elaboración artesanal. Cada categoría agrupa la oferta de distintas provincias del país. Tiene información que facilita la decisión de compra para consumidores finales, restaurantes, hoteles, supermercados, agroindustrias, distribuidores y comerciantes.

Los compradores encuentran en un mismo sitio la oferta de distintas regiones del país, una alternativa frente a los canales tradicionales de comercialización.

Cómo consultar los productos en la plataforma digital

Las personas interesadas ingresan al portal oficial del Pidara y se dirigen a la sección “Enlaces Comerciales”. Ahí seleccionan la opción “Catálogo de oferta comercial” para ver el listado completo de productos disponibles.

Una vez identificado el producto de interés, el usuario accede a una ficha detallada con la siguiente información: descripción del producto, capacidad de producción, presentación, disponibilidad, certificaciones, precio referencial y ubicación geográfica.

Cada ficha incluye también los datos de contacto del productor u organización responsable. Con esta información, compradores, distribuidores, comerciantes, restaurantes, hoteles, supermercados, agroindustrias y consumidores finales se comunican de forma directa con el productor para concretar negociaciones y acuerdos comerciales.

La consulta no requiere registro previo ni costo alguno para el usuario que busca productos. La actualización de la información depende de cada productor u organización registrada, con el acompañamiento técnico del Pidara en cada Dirección Distrital del MAGP. Este seguimiento permite mantener datos vigentes sobre precios referenciales y disponibilidad de cada producto.

Para agroindustrias y comercios formales, la ficha técnica facilita la comparación entre distintos proveedores antes de una compra al por mayor.

Los requisitos para los productores ecuatorianos que quieran unirse al catálogo digital

Los productores y organizaciones interesados en formar parte del catálogo deben contar primero con el Registro Nacional Agropecuario (RNA). Con este documento, acuden a la Dirección Distrital del MAGP más cercana a su ubicación y solicitan apoyo al técnico comercial del Pidara.

El técnico registra la información de la oferta comercial mediante una boleta digital, para su posterior incorporación al catálogo. Este proceso no tiene costo para el productor ni para la organización que solicita el registro.

También existe la opción de solicitar información o iniciar el proceso de incorporación mediante el formulario de contacto disponible en el portal web del proyecto. No hay necesidad de acudir de forma presencial a una oficina del MAGP en un primer momento.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento comercial del Pidara, la meta para el segundo semestre de 2027 es incorporar alrededor de 1 000 productos y cerca de 400 nuevos beneficiarios al catálogo.

Con esta expansión, el proyecto plantea una oferta más amplia para compradores de distintas regiones del país, además de nuevas oportunidades comerciales para productores del sector agropecuario.

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