Asegurados aún no definen a sus delegados ante el IESS

Los gremios, encabezados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Parlamente Laboral Ecuatoriano y la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), buscan consensos para oficializar a sus candidatos para delegados ante el IESS. Foto: Cortesía

Diana Serrano (I)

Desacuerdos internos, aparición de "gremios fantasmas" y hasta falta de precisión en el proceso son los problemas que enfrentan los asegurados. En la recta final, aún no llegan a un acuerdo para la elección de sus delegados ante el Consejo Directo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Este 25 de octubre de 2022 vence el plazo para la elección de los nuevos representantes de los trabajadores y de los empleadores. Estos últimos ya presentaron a sus únicos representantes.

Sin embargo, en el sector de los asegurados hay inconvenientes en el proceso. Por un lado, los gremios sindicales y trabajadores han denunciado que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha creado "gremios fantasmas” para asegurar votos en la elección de los vocales.

Postulación de más de una dupla de candidatos

Por otro lado, hay criterios divididos. El pasado lunes 24 de octubre, la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, indicó que su candidato es Carlos Sánchez Torres.

Este mismo día, las 14 agrupaciones sindicales encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Parlamente Laboral Ecuatoriano y la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) anunciaron que sus candidatos eran los juristas Ramiro Beltrán y Ramiro García Falconí. Pero aún buscaban mayor consenso y apoyo de los jubilados. Hasta horas de la mañana de este martes, estos gremios de trabajadores aún no oficializaban las candidaturas.

Mientras tanto, otra facción de trabajadores presentó a una tercera dupla de candidatos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con otros gremios, informaron que el abogado Richard Gómez, fue elegido vocal principal, y Mercy Maldonado, como vocal suplente.

Ahora, la Superintendencia de Bancos (SB) deberá calificar a estos candidatos; sin embargo, la entidad no ha señalado cómo se llevará a cabo el proceso, teniendo en cuenta que hay más candidaturas de las previstas. Patricia Borja, experta en seguridad social, que la entidad no puede negar la recepción de los documentos. Pero "se va a generar un problema porque habría que analizar cómo se llevaron a cabo los procesos de designación".

Acotó que, según la Ley, la SB debía primero verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la designación. "Ahora se calificará únicamente las candidaturas", dijo.

Proceso de designación para asegurados, sin directrices claras

Para Borja, existen varios inconvenientes en este proceso de designación. Uno de ellos es que no hay directrices específicas y claras. El pasado 5 de octubre, el presidente de la República, Guillermo Lasos expidió el Decreto Ejecutivo 571, que contiene el reglamento para la designación de los representantes, tal como lo manda la ley.

No obstante, el documento no estableció el procedimiento y "esto genera un problema para los asegurados porque hay varios criterios que no están precisados... todo se dejó a la libertad" , dijo Borja

Para el abogado laboralista, Fabrizio Peralta-Díaz, el decreto transcribe lo que ya consta en la ley. "El Presidente tiene atribuciones para definir el procedimiento, pero no existe tal definición". En ese sentido, los gremios tienen que buscar consensos hasta en el proceso, porque no está claramente, establecido, dijo el experto.

Por ejemplo, la elección se da por parte de las centrales sindicales legalmente reconocidas, pero no se señala las condiciones que determinan esa denominación, aseguró Borja. Por eso, hay gremios sindicales que son reconocidos, pero no están dentro de los grandes electores, y generan su propia participación.

En ese sentido, Edgar Sarango, presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador (CTE), señaló que el decreto se emitió de forma acelerada, sin tener en cuenta la complejidad y problemas del proceso.

El Consejo Directivo del IESS tiene tres delegados: del Ejecutivo, de los empleadores y de los trabajadores. Estos deben asumir esta función por cuatro años. Los anteriores miembros superaron el tiempo establecido.

Visita nuestros portales: