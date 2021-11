Asamblea tiene cinco días para entregar reforma tributaria

Lucía Vásconez (I)

Para este miércoles 24 de noviembre del 2021 está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate de la reforma tributaria, denominada Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, enviada por el presidente Guillermo Lasso como proyecto económico urgente.

El impuesto a la renta (IR), la deducción de gastos personales, el impuesto especial al patrimonio y el incremento del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) para bebidas alcohólicas estuvieron entre los temas más debatidos en la Comisión de Desarrollo Económico, que trató el proyecto de ley y aprobó el informe para segundo debate el viernes 19 de noviembre.

La reforma tributaria, enviada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre, tiene como objetivo una recaudación de USD 1 900 millones en los próximos dos años, pero con los cambios propuestos por los legisladores no se alcanzará esta meta, advierten expertos tributarios.

Napoleón Santamaría, abogado tributario, señaló que después de los debates en el Legislativo la reforma queda “atenuada” y no es tan “agresiva” como la que envió el Gobierno y por ende el impacto al bolsillo de los contribuyentes no es tan fuerte, especialmente en el tema del impuesto a la renta.

“El efecto recaudatorio va a estar en las personas que ganen más de USD 2 600 mensuales. Ya no sería clase media, en todo caso sería clase media alta y alta”. Además, hay otros cambios que difícilmente permitirán llegar al objetivo del Gobierno, dijo.

Para Javier Bustos, experto en temas tributarios, los cambios hechos por la Comisión Legislativa no aportan mucho. “Una reforma tributaria es para recaudar más, pero con los cambios propuestos por la Comisión no se va a generar una mayor recaudación, se va a complicar el sistema y a lo mejor hasta baja la recaudación, ya que pasan las exenciones en renta, en IVA, pero no pasan las contribuciones”, señaló.

En la opinión de Bustos, si finalmente la reforma pasa en el segundo debate, pero no permite una mayor recaudación, el Ejecutivo debería vetarla totalmente y quedarse con la Ley actual.

“Le tocará trabajar mucho con la información a nivel internacional incorporar mecanismo para controlar la evasión tributaria vía Decretos”, señaló.

El plazo para el tratamiento de la reforma tributaria vence el 27 de noviembre. El Legislativo debatirá este miércoles 24 de noviembre la reforma y se necesita al menos 70 votos para su aprobación, luego pasará al Ejecutivo para aprobación o veto.

Si hasta el próximo sábado 27 de noviembre no hay un pronunciamiento de la Asamblea, el proyecto original puede entrar en vigencia por el ministerio de la ley.

Impuesto a renta

Uno de los cambios importantes en la propuesta enviada por el Ejecutivo es el aumento de la base de cobro del impuesto a la renta, es decir el salario mensual que se tomará en cuenta para recaudar este tributo. La propuesta del presidente Lasso fue para quienes ganan más de USD 2 000 mensuales.

En el debate en la Comisión se señaló que con esta base se está afectando a la clase media y se propuso cambios. En el informe para primer debate se incrementó a USD 2 500 y después del debate en el Pleno se elevó para quienes ganen más de USD 2 600.

La propuesta plantea un esquema que se inicia en 5% para quienes ganen USD 2 600 y termina en 37% para las personas naturales que perciben más de USD 100 000 al año.

La deducción de gastos personales

La propuesta del Gobierno buscaba reemplazar las deducciones de gastos personales con un descuento directo en el pago del impuesto por hasta USD 500 (para los que más ganan) y de USD 1 000 para los que ganan menos. Para ello se tomaba en cuenta un tope máximo de USD 5 000 en gastos personales. La propuesta de los asambleístas fue incrementar a USD 10 000 los gastos personales a deducir.

La Comisión sostuvo que reducir los gastos personales desincentivaría el pedir facturas y afectaría la formalidad del comercio. Por su parte, varios expertos que comparecieron ante la Comisión solicitaron mantener el esquema de la deducción de gastos personales cómo hasta ahora, que es de hasta USD 14 575,60.

Impuesto especial al patrimonio

El impuesto temporal para personas naturales con patrimonios altos también tuvo cambios. Las personas que tengan patrimonios mayores a USD 1 millón pagarán este tributo. La modificación es en la tasa, que va desde 1% al 1,5% progresivamente.

En cambio, las empresas que pagarán el tributo son aquellas que tengan un patrimonio superior a USD 4 millones, la tasa también será progresiva desde 0,5% hasta 0,8%. El tributo será por dos años.

El sector agroproductivo solicitó que se excluyan las tierras rurales del cálculo del valor del patrimonio, ya que este sector depende de la tierra para producir.

Incremento del ICE para bebidas alcohólicas

La propuesta del Gobierno de incrementar el impuesto a consumos especiales (ICE) para bebidas alcohólicas no tuvo acogida entre los asambleístas de la Comisión. La reforma buscaba incrementar de USD 7,18 a USD 10 el precio por litro de alcohol para bebidas alcohólicas y unificar el precio a USD 13,08 del litro de alcohol para la cerveza. Actualmente es diferenciado para la cerveza artesanal, que paga USD 1,5 por litro.

Después de un largo debate, en el que intervinieron los sectores licoreros del país, no se modificó la tabla.

El salubrista Esteban Ortiz, de la UDLA, señaló que el impuesto como está diseñado no cumple con su función que es desincentivar el consumo por salud pública, mientras que el sector empresarial señaló que el incremento favorecería el contrabando y perjudicaría la producción local.