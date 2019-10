Jaime Nebot realiza 'cadena cívica para defender a Guayaquil y la democracia en Ecuador'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo un llamado a defender unidos la democracia en Ecuador. Y alertó que ciudadanos ecuatorianos y extranjeros intentan tomarse a la ciudad para caotizarla y realizar actos vandálicos este 8 de octubre del 2019.

“Ecuatorianos todos, con respeto y sin ser entrometido, me permito decirles: Juntos podemos. Más allá de nuestras diferencias, defendamos unidos la democracia, nuestras ciudades, nuestras familias, y nuestros bienes. ¡Viva el Ecuador y viva Guayaquil carajo!”.

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Por Guayaquil y por el Ecuador.

(audio) pic.twitter.com/tqWXZ9tTX7 — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) October 8, 2019



Así afirmó en un mensaje radial difundido la mañana de este martes 8 de octubre del 2019.



Nebot aseguró que los guayaquileños trabajaron durante muchos años para rescatar a la urbe porteña del abandono de la miseria y del caos, y convertirla en una ciudad próspera, donde estamos orgullosos de vivir. “En estos momentos todos nuestros logros peligran. Individuos ecuatorianos y extranjeros, pero totalmente ajenos a nuestra ciudad, intentan, desde anoche, tomársela para caotizarla y realizar actos vandálicos, que atentan contra vuestra seguridad y vuestros bienes”.



Aseguró que por ahora este no es momento para fiestas, en alusión a las actividades previstas para conmemorar los 199 años de Independencia de Guayaquil.



“Ya las empañaron, pero nada ni nadie podrá impedir que conmemoremos y mantengamos nuestra libertad, de la mejor de las maneras: ¡Defendiéndola a todo trance y con todas nuestras fuerzas! Otra vez tenemos que demostrar que somos libres y valientes, y que no vamos a permitir la destrucción de Guayaquil, ni ofensas a nuestra dignidad, ni que se interrumpa nuestro ritmo de trabajo creador”.



Celebró, además, que muchos tengan la misma iniciativa, pero dijo que hay que coordinar para ser eficientes y suficientes. “Solo así tendremos éxito en esta noble misión. No se alarmen, pero manténganse alerta”.



Indicó que los ciudadanos estarán informados de las acciones conjuntas que se están organizando “para impedir que los vándalos logren su miserable propósito”.



Jaime Nebot hizo un llamado para defender la democracia, la paz, la libertad, las ciudades, las familias y los bienes.



La noche del 7 de octubre el Municipio de Guayaquil cerró los accesos a la urbe porteña a la altura de los puentes de la Unidad Nacional. Se había conocido que un grupo de indígenas pretendían llegar a la ciudad.